‘‘Türkiye’nin İç Sorunlarını Topraklarımıza Taşıması Kabul Edilemez’’

Avusturya’da yoğun bir Türk azınlık nüfusu bulunsa da Başbakan Sebastian Kurz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sık sık eleştiriyor.

Polis, bazı karşı göstericileri bozkurt işaretini kullandıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırdı. Nehammer, 11 kişinin gözaltına alındığını ve yedi polis memurunun yaralandığını bildirdi.

Nehammer, ‘‘Son gösteriler sırasında kimlerin gerilimi yükselttiği konusuna dikkatle eğileceğiz. Eğer Türk gruplar, tabiri caizse, Ankara’nın talimatı üzerine Avusturya’da istikrarsızlığa neden oluyorsa bu kabul edilemez’’ diye konuştu.

Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer, düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin iç sorunlarının Avusturya topraklarına taşınmasının ‘‘kesinlikle kabul edilemez’’ olduğunu söyledi. Bakan her iki taraftan göstericilerin de polise saldırdıklarını ekledi.

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, başkent Viyana’da Kürt protestocuların dört gün boyunca devam eden gösterileri sırasında Türk protestoculardan oluşan karşıt grupla çıkan çatışmaların sorumlusunu bulmak için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.

Türk Dışişleri Bakanlığı da Avusturya’nın PKK destekçileri tarafından düzenlenen gösteriler karşısındaki tutumunu sert şekilde eleştirdi ve Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrılacağını duyurdu.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı da hafta sonunda yaptığı açıklamada Türk Büyükelçi’nin olaylarla ilgili olarak bakanlığa çağırılacağını bildirmişti.

Türkiye’den tepki

Viyana polisine göre geçen Çarşamba günü Türkler, Viyana’da Kürt göstericilerin eylemine müdahale etmişti. Kürt göstericiler yaklaşık 300 kişilik bir grup halinde Perşembe ve Cuma günleri de Türk göstericilerle karşı karşıya gelmiş, çatışmalarda taraflar birbirine taş ve molotof kokteyli atmıştı. Göstericiler polise de metal bariyerlerle saldırmıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı da PKK terör örgütü destekçilerinin Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenledikleri gösteriler sonrası bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

Bakanlık, Viyana’da bu gösterilerin düzenlenmesinin terörle mücadelede samimiyetsizliğin bir tezahürü olduğunu ifade etti.