‘‘Türkiye’nin İç Sorunlarını Topraklarımıza Taşıması Kabul Edilemez’’

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, başkent Viyana’da Kürt protestocuların dört gün boyunca devam eden gösterileri sırasında Türk protestoculardan oluşan karşıt grupla çıkan çatışmaların sorumlusunu bulmak için ellerinden geleni yapacaklarını açıkladı.
Avusturya İçişleri Bakanı Nehammer, düzenlediği basın toplantısında Türkiye’nin iç sorunlarının Avusturya topraklarına taşınmasının ‘‘kesinlikle kabul edilemez’’ olduğunu söyledi. Bakan her iki taraftan göstericilerin de polise saldırdıklarını ekledi.
Nehammer, ‘‘Son gösteriler sırasında kimlerin gerilimi yükselttiği konusuna dikkatle eğileceğiz. Eğer Türk gruplar, tabiri caizse, Ankara’nın talimatı üzerine Avusturya’da istikrarsızlığa neden oluyorsa bu kabul edilemez’’ diye konuştu.
Polis, bazı karşı göstericileri bozkurt işaretini kullandıkları gerekçesiyle para cezasına çarptırdı. Nehammer, 11 kişinin gözaltına alındığını ve yedi polis memurunun yaralandığını bildirdi.
Avusturya’da yoğun bir Türk azınlık nüfusu bulunsa da Başbakan Sebastian Kurz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sık sık eleştiriyor.
Türk Dışişleri Bakanlığı da Avusturya’nın PKK destekçileri tarafından düzenlenen gösteriler karşısındaki tutumunu sert şekilde eleştirdi ve Avusturya’nın Ankara Büyükelçisi’nin bakanlığa çağrılacağını duyurdu.
Avusturya Dışişleri Bakanlığı da hafta sonunda yaptığı açıklamada Türk Büyükelçi’nin olaylarla ilgili olarak bakanlığa çağırılacağını bildirmişti.
Türkiye’den tepki
Viyana polisine göre geçen Çarşamba günü Türkler, Viyana’da Kürt göstericilerin eylemine müdahale etmişti. Kürt göstericiler yaklaşık 300 kişilik bir grup halinde Perşembe ve Cuma günleri de Türk göstericilerle karşı karşıya gelmiş, çatışmalarda taraflar birbirine taş ve molotof kokteyli atmıştı. Göstericiler polise de metal bariyerlerle saldırmıştı.
Türk Dışişleri Bakanlığı da PKK terör örgütü destekçilerinin Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenledikleri gösteriler sonrası bir açıklama yaparak tepki gösterdi.
Bakanlık, Viyana’da bu gösterilerin düzenlenmesinin terörle mücadelede samimiyetsizliğin bir tezahürü olduğunu ifade etti.
Açıklamada, “Terör örgütü PKK ve yandaşları tarafından birkaç gündür üst üste gösteriler düzenlenmesi, terörle mücadelede gösterilen samimiyetsizliğin yeni bir tezahürü olmuştur. Söz konusu gösteriler aracılığıyla terör örgütü PKK propagandasına müsaade edilmesi, terör örgütünün sembollerinin kullanılmasına göz yumulması ve ülkemizin hedef alınması asla kabul edilemez. Türkiye’nin sınırları içerisinde ve sınır ötesinde terörle kararlı mücadelesinde elde ettiği somut sonuçların önemi bu manzara karşısında daha iyi anlaşılmaktadır. Yürüttüğümüz başarılı operasyonlar sonucunda can çekişen terör örgütü PKK’ya destek vermeye yönelik bu gayretler beyhudedir” denildi.
Türklere ve işyerlerine saldırılar kınandı
Gösteriler sırasında Türkler’e ait işyerlerine zarar verilmesi ve bazı Türk vatandaşlarına saldırılması da kınandı. Bakanlık açıklamasında, “Gösteriler sırasında ayrıca, Avusturya emniyet güçlerince Türk kökenli gençlerin yaralanmasına, Türk toplumuna ait bazı işyerlerinin zarar görmesine sebep olan sert müdahaleyi kınıyoruz. Kamu düzeninin sağlanması ve şiddetin önlenmesinin yolu, terörle gerektiği şekilde mücadele edilmesinden geçmektedir. Avusturya makamlarını, AB tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK terör örgütüyle layıkıyla mücadele etmeye ve konuyu popülist siyaset için malzeme yapmamaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, son olarak Mart ayında Türkiye’nin sınır kapılarını açarak sığınmacıların AB ülkelerine geçişine izin vermesi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirmişti. Kurz, Erdoğan’ı göçmenleri Avrupa Birliği’ne karşı silah olarak kullanmakla suçlamıştı.