Türkiye’nin İdlib’deki Pozisyonu İçin Gözler Putin-Erdoğan Görüşmesinde

Dün meydana gelen saldırılar sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Şubat ayının başından bu yana İdlib’te uğradığı can kaybı 15’e yükselirken bölgede gerilim artmaya devam ediyor. Türkiye’nin bölgeye yönelik askeri sevkiyatı devam ederken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar olduğu halde sınır bölgesine gitti. Hatay Havalimanı'nda İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla tarafından karşılanan Milli Savunma Bakanı ve komutanlar, Suriye sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün İstanbul’da Cuma namazı çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada Almanya ve Fransa liderlerinin Rusya liderine İstanbul’da bir İdlib zirvesi teklif ettiklerini dile getirirken bölgedeki çatışmalar hakkında ‘savaş’ kelimesini telaffuz etti. ‘‘Putin’le yapacağım telefon görüşmesinde İdlib’deki görüşmeleri tepeden tırnağa ele alacağız’’ Erdoğan, ‘‘Sayın Merkel ve Sayın Macron, Sayın Putin'le yaptıkları görüşmede, bu konuları ele almak suretiyle İdlib'te çok kararlı bir ateşkesin yapılması için böyle bir daveti kendisine yaptılar. Tabii bu davet karşısında henüz beklenen bir yaklaşım, cevap vardır diyemem. Bir de Dörtlü Zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler, İstanbul'daki teklifle ilgili de henüz Putin, onlara arzu edilen cevabı vermedi. ‘Biz Erdoğan ile bunu görüşürüz’ dediler. Nitekim bu akşam saat 18.00 gibi Sayın Putin ile benim bir telefon görüşmem olacak. Bu telefon görüşmesinde de biz şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri tepeden tırnağa ele alacağız. Biliyorsunuz yoğun bir, şu anda ben buna savaş diyebilirim, orada devam ediyor’’ dedi.

Suriyeli muhaliflerle rejim güçleri arasında devam eden yoğun çatışmalarda iki Türk askerinin şehit olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, buna karşılık 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildiğini, 12’si tank ve 14 top obüsünün imha edildiğini ifade etti. ‘‘Rejim, İdlib halkına zulmü durdurmadığı sürece, oradan çekilmek söz konusu değil’’ Vladimir Putin ile yapacağı telefon görüşmenin Türkiye’nin İdlib’e ilişkin tavrını belirleyeceğini söyleyen Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgeden çekilmesinin söz konusu olmadığını yineledi. Cumhurbaşkanı, ‘‘Rejim, bu noktada İdlib halkına zulmü durdurmadığı sürece, oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz. Burada bu zulüm duracak. 1 milyona yakın kişi Türkiye sınırlarına göç ediyor. Biz bunlara nerelerde iskan imkanı sağlayacağız. Ancak aldığımız tedbirler sınırımızdan Suriye'nin içine doğru 30-35 kilometre gibi bir koridoru güvenli bölge ilan edelim, bu güvenli bölgede de biz yeni bir adım attık. Briket barakalarla ilgili çalışmalarımız orada devam ediyor. Kış mevsimi içerisinde, oradaki kardeşlerimizin kışın bu sert iklimine hiç olmazsa dayanma gücü biraz daha artmış olur. Bunun yanında gıdaydı, yiyecekti, sağlık imkanlarıydı bütün bunlara yönelik de Kızılayımızın, AFAD'ımızın yoğun çalışmaları var’’ dedi.