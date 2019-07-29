"Türkiye'nin ihracatının yarısı AB ile yapılıyor"

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin, Gümrük Birliği ile Avrupa Birliği'nin (AB) en büyük pazarı haline getirdiğini belirterek, "Türkiye'nin ihracatının yarısı, dış ticaretinin yarısı AB ile yapılıyor ve bu pazar oldukça istikrarlı bir pazar. Yaklaşık 150 milyar avroluk bir ticaret hacminden bahsediyoruz." dedi.

"Daha güçlü bir sivil toplum için" sloganıyla bir otelde yapılan Sivil Toplum Destek Programı 3. Dönem Bilgilendirme Toplantısı'nın açılış konuşmalarını Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Kaymakcı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Selim Uslu yaptı.

Kaymakcı konuşmasında, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin sivil toplum tarafından sahiplenilmedikçe amacına ulaşılamayacağının altını çizerek, "Buradaki amacımız Türk sivil toplumunu, Avrupa'daki muhataplarıyla bir araya getirmek. Aynı zamanda Türkiye içinde STK'ları bir araya getirmek." ifadesini kullandı.

AB Başkanlığının işleyişine ve Türkiye'nin müzakere sürecine değinen Kaymakcı, salondaki katılımcılarla AB müzakere süreci konusunda online anket gerçekleştirdi.