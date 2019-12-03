Türkiye'nin ikinci yardım uçağı Arnavutluk'a indi

TİRAN (AA) - Arnavutluk'taki depremzedeler için Türkiye'nin gönderdiği AFAD ve Türk Kızılay'ın yardım malzemelerini taşıyan askeri uçak başkent Tiran'a ulaştı.

Tiran Uluslararası Havalimanı'na inen ve Arnavutluk'taki depremzedeler için çadır, battaniye, portatif yatak ve ısıtıcılardan oluşan yardım malzemelerini taşıyan Türk askeri uçağı, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk Savunma Bakan Yardımcısı Petro Koçi'nin yanı sıra Arnavut ve Türk askerler ile Arnavutluk kurum temsilcileri tarafından karşılandı.

Askeri uçakla, AFAD ve Türk Kızılay tarafından 16,5 metrekarelik 150 çadır, 150 battaniye, 300 portatif yatak ve 150 adet ısıtıcı getirildi.

Büyükelçi Yörük, burada yaptığı konuşmada, Türkiye kurum ve kuruluşların Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla derhal seferber olduğunu ve deprem bölgesinde ilk günden itibaren çalışmalara başladığını söyledi.

Yörük, "Arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere aynı gün AFAD başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz, tıbbi yardım amacıyla Sağlık Bakanlığı'na bağlı UMKE ekiplerimiz ve insani yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilmek amacıyla da Türk Kızılay'a ait ekiplerimiz aynı gün içerisinde Arnavutluk'a intikal ettiler. O günden bugüne kadar sahada Arnavutluk Kızılhaçı, Arnavutluk Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili hükümet birimleriyle eşgüdümlü olarak arazideki insani yardım, arama kurtarma faaliyetlerini sürdürdüler. Türk Kızılay Genel Müdürümüz Sayın Dr. İbrahim Altan geçtiğimiz cuma günü Arnavutluk'a geldiler. Kendisiyle başta Durres olmak üzere depremden etkilenen bölgelerde gerekli incelemelerde bulunduk ve temaslar gerçekleştirdik." diye konuştu.