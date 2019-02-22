Türkiye’nin iktisat geleneği tartışıldı

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü tarafından düzenlenen “İktisatta Neler Oluyor?”çalıştayında akademisyenler Türkiye ve dünyada iktisat biliminin mevcut durumunu tartıştı.

Şehir Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve İktisat & Toplum Dergisi iş birliğiyle düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan yaptı.

İktisatın bilim mi yoksa sanat mı olduğu sorusuna yoğunlaşan Prof. Dr. Yazgan şu ifadeleri kullandı: “İktisatta teorilerin vermiş olduğu bazı fonksiyonel ilişkiler mevcut. Teoriyi reddetmeden, datalarla karşılaştırıyor ve geleceğe yönelik verileri tahmin etmeye çalışıyoruz. Yararlı bir iş yapıyoruz ama teoriyi yanlışlamak adına elimizde bir sonuç olmuyor. Tüm bu pratik biraz uygulama, sanatvari duruyor. Aynı süreç bizi teorileri revizeye de yönlendiriyor. Bu açıdan baktığımda iktisadı bilimsel bir disiplin olarak değerlendiriyorum.”

“DİYALOG EKSİĞİ MEVCUT”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim ÜyesiProf. Dr. Asaf Savaş Akat konuşmasında iktisatçılar ile farklı disiplinler arasında daha fazla diyalog olması gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Akat: “Türkiye’de bir iktisat geleneği oluşturmayı amaçlıyoruz. İktisadın kendisi bir bilim olmayabilir, fakat bilimsel yöntemleri kullanarak mevcut sorunlara cevap arar. Bu gibi toplantılarla bu bilinci sağlamlaştırmayı hedefliyoruz” dedi.