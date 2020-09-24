Türkiye'nin ilaç sektöründeki ithalat ve ihracat hacmi ne kadar?

Bir yıl önce ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüşmesinde bu sorunun çözüleceğine dair söz verildiğini aktaran Satterfield, Türkiye'nin, ilaç şirketlerini bazı alacaklarından vazgeçmeye ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre Satterfield, Türkiye'deki devlet hastanelerinin yabancı ilaç şirketlerine borcunun bir yıl içinde 230 milyon dolardan 2,3 milyar dolara çıktığını söyledi ve şirketlerin böyle devam etmek istemeyebileceğini ekledi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield dün 38'incisi düzenlenen Amerikan-Türk Konferansı'nda yaptığı konuşmasında, Türkiye'nin ABD'li ilaç şirketlerine 2,3 milyar dolar borcu olduğunu ve borcun ödenmemesi durumunda Türkiye'ye ilaç satımının durdurabileceğini açıkladı.

Resmi verilere göre Türkiye'de 2018 yılında ilaç sektöründe yaklaşık 5 milyar dolar ithalat gerçekleşti. 2018'deki ilaç ihracatı ise yaklaşık 1,2 milyar dolar oldu; ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 24 seviyesinde kaldı.

Satterfield'ın açıklamalarına henüz herhangi bir hükümet yetkilisinden yanıt gelmedi.

Peki, Türkiye yılda ne kadar ilaç ithalat ve ihracatı gerçekleştiriyor?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2019 yılı İlaç Sektörü Raporu'na göre, Türkiye'de 2018 yılında ilaç sektöründe yaklaşık 5 milyar ABD doları ithalat gerçekleşti.

İhracat ise bir önceki yıla göre yüzde 31,2 oranında artarak yaklaşık 1,2 milyar ABD dolarına ulaştı. Buna göre ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 24 seviyesinde kaldı.

Raporda genellikle koruma altındaki ürünlerin, ileri teknoloji gerektiren ilaçların, Türkiye'de üretimi ekonomik olmayan ve tüketimi az olan ilaçların ithal edildiği kaydediliyor.

İthal edilen ürünler arasında "yeni ve ileri teknoloji gerektiren preparatlar, bazı aşılar, kan ürünleri, bazı değiştirilmiş salım sistemine sahip olan ilaçlar, insülin ve kanser ilaçları" gibi birçok tedavi grubundan ilaç yer alıyor.

Türkiye'nin 2018 yılında ABD ile toplam ithalatının 223 milyar dolar olduğu göz önüne alındığında, ilaç sektöründe yapılan 4,9 milyar dolarlık ithalatın toplam ithalat içerisindeki payı yaklaşık yüzde 2,2 seviyesinde yer alıyor.