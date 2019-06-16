"Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2018" araştırması ödül töreni düzenlendi

Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi'nin "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırması ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından bu yıl 17'ncisi açıklanan “Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2018" araştırmasına göre ilk bin şirket önceki yıla göre 10.5 milyar artışla toplam 102.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu şirketlerin 50 ilde faaliyet gösteriyor olmaları da ihracatın Türkiye geneline yayıldığının en büyük göstergesi oldu. Otomotiv sektörü zirveyi bırakmazken, Türkiye'nin ihracat lideri ise Ford Otomotiv oldu. Sıralamada ikinciliği Toyota, üçüncülüğü ise Tofaş göğüsledi.

Açıklanan araştırma rakamlarına göre, ilk binde yer alan şirketlerin toplam ihracatı 2017'ye göre 10.5 milyar dolar artışla 102.8 milyar dolara ulaşırken, toplam ihracattan aldıkları pay ise yüzde 61,2'ye yükseldi. İlk 500 şirketin ihracattaki payı yüzde 52.6'sı oldu.

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Araştırma sonuçlarına göre, Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., 5 milyar 683 milyon dolarlık ihracatla Türkiye'nin lider şirketi olurken, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş., 4 milyar 598 milyon dolarla ikinci, Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları A.Ş. ise 2 milyar 998 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Bir önceki yıl 6'ncı sırada bulunan Kibar Dış Ticaret A.Ş., 2 milyar 720 milyon dolarlık ihracatla 4'üncü sıraya yükselirken, önceki yıl 12'nci sırada bulunan TGS Dış Ticaret A.Ş., 7 sıra birden yükselerek 2 milyar 591 milyon dolarla 5'inci sıraya yükseldi. 6'ncı sırada ise Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş., 2 milyar 467 milyon dolarlık ihracatla yerini aldı. Vestel Ticaret A.Ş., 2 milyar 255 milyon dolarla 7'nci, Arçelik A.Ş. ise 1 milyar 937 milyon dolarla 8'inci sıradaki yerini korurken, 9'uncu sırayı ise 1 milyar 784 milyon dolarla Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş. elde etti. 10'uncu sırayı ise 1 milyar 544 milyon dolarla önceki yıla göre 1 sıra yükselen Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş. aldı.