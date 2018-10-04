Türkiye'nin ilk antiserum üretim tesisi açıldı

"Bugün de melek yatırımcılar, üniversite, sanayi işbirliğinin güzel bir örneğiyle kurulan üretim tesisinin açılışı gerçekleştiriyoruz. Türk sanayicileri krizi fırsata çevirip böyle ortamlardan güçlenerek çıkmıştır. Ülkemizin istihdamına, ekonomisine ve ihracatına katkı sağlayan sanayicilerimizin Eskişehir'de yapacakları işleri takip etmekle mükellefiz. Burada bizim çözemediğimiz işleri, sayın milletvekillerimizin destekleriyle Ankara'da takip edeceğiz. Eskişehir ilklerin kenti. Bu üretim tesisiyle bir ilk daha gerçekleştiriliyor. İlaç sektörü, savunma sanayi gibi çok stratejiktir. Daha çok yatırımın kente gelmesini bekliyoruz."

Türkiye'de açılacak yeni tesislerle 2023 hedeflerine rahatlıkla ulaşacağını ifade eden Çakacak, şöyle devam etti:

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, akrep ve yılan zehirlenmelerine karşın serum üretecek tesis ALBİLA Serum Biyoloji̇k Ürünler Sanayi̇ ve Ticaret AŞ'nin açılışı gerçekleştirildi.

- İlk ürün 2019'da piyasada

Şirketin yönetim kurulu başkanı Akın Kozanoğlu da böyle bir üretim tesisini Eskişehir'de açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hayvan kaynaklı zehirlenmelerde tek tedavi yönteminin antiserum olduğuna değinen Kozanoğlu, şunları söyledi:

"Eskişehir'de antiserum üretimi yapacağız. Akrep ve yılan sokmaları ya da başka tür kaynaklı zehirlenme vakalarına iyi gelecek ilaç üretimleri gerçekleştireceğiz. Bu ürün portföyü, Türkiye'de olmadığı için ithalata bağlı bir sektör. Bu boşluğu dolduracak bir tesisin sahibi olmakla gururluyuz, mutluyuz. İhracat potansiyeliyle de ülkemizin açık pozisyonuna olumlu katkıda bulunacağız. Tesisimiz 20 milyon liraya tamamlandı. Gelecek yılın başlarında ilk ürünümüz piyasaya çıkacak."

- "Geçici çalkantılar bizler için bahane değil fırsat kaynağıdır"

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı ise bu üretim tesisinin Türkiye'nin her zaman yatırıma müsait olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Özverili çalışmanın olumlu sonuçları ortaya çıkarttığını dile getiren Kamışlı, "Geçici çalkantılar bizler için bahane değil fırsat kaynağıdır. Bu tesis ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.