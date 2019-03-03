Türkiye’nin İlk Aslan Parkı

Türkiye’nin ilk “AslanPark’ı” Istanbul Tuzla Viaport Marina'da hayvan severler için hizmet veriyor. Yeni nesil hayvanat bahçesi olarak inşa edilen tesis, aslan, kaplan, puma ve leoparların da yer aldığı kedigiller ailesinden 30’a yakın büyük kedi ve 3 adet yavruya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca AslanPark’ta ziyaretçiler bebek aslanlara dokunabilme ve biberonla besleme imkanı buluyor.

“Doğal ortamlarından değil, yetiştirme merkezlerinden getirildi”

Canlıların doğal yaşamlarından değil, 4 nesildir yaşamlarını sürdürdükleri merkezlerden geldiklerini belirten Aslanpark Sorumlusu Aslan Aydın, “Tüm canlılarımız en hassas şekilde, doğal ortamlarına yakın alanlarda yaşamlarını sürdürmek için getirildi. Her biri uluslararası hayvan taşıma kurallarına uygun olarak tesisimizdeki yerlerini aldı” diye konuştu.

“Burada hayalleri gerçekleştiriyoruz”

AslanPark'ta kafes yerine cam kullandığına vurgu yapan Aslan Aydın, ziyaretçilerin hayvanlarla arasında sadece 3 cm’lik bir mesafe olduğuna dikkat çekti: