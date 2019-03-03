Türkiye’nin İlk Aslan Parkı

Türkiye’nin ilk “AslanPark’ı” Istanbul Tuzla Viaport Marina'da hayvan severler için hizmet veriyor. Yeni nesil hayvanat bahçesi olarak inşa edilen tesis, aslan, kaplan, puma ve leoparların da yer aldığı kedigiller ailesinden 30’a yakın büyük kedi ve 3 adet yavruya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca AslanPark’ta ziyaretçiler bebek aslanlara dokunabilme ve biberonla besleme imkanı buluyor.
“Doğal ortamlarından değil, yetiştirme merkezlerinden getirildi”
Canlıların doğal yaşamlarından değil, 4 nesildir yaşamlarını sürdürdükleri merkezlerden geldiklerini belirten Aslanpark Sorumlusu Aslan Aydın, “Tüm canlılarımız en hassas şekilde, doğal ortamlarına yakın alanlarda yaşamlarını sürdürmek için getirildi. Her biri uluslararası hayvan taşıma kurallarına uygun olarak tesisimizdeki yerlerini aldı” diye konuştu.
“Burada hayalleri gerçekleştiriyoruz”
AslanPark'ta kafes yerine cam kullandığına vurgu yapan Aslan Aydın, ziyaretçilerin hayvanlarla arasında sadece 3 cm’lik bir mesafe olduğuna dikkat çekti:
“3 tane bebeğimiz var. İki tanesi yavru aslan bir tanesi ise dünyada sadece 20 adet bulunan Çilek Kaplan’ı yavrusu. Yavrularımız henüz yırtıcı olduklarının farkında değiller. Ziyaretçilerimiz genelde yavrularımız için geliyor. Burada onları sevebiliyorlar, dokunabiliyorlar. Biz burada hayalleri gerçekleştiriyoruz. Birçok insanın, birçok çocuğun hayalidir yavrulara dokunabilmek. Ayrıca diğer canlılarımızla da aranızda sadece 3 cm var. Şeffaf cam sayesinde hareketlerini, oyunlarını izleyebiliyorsunuz.”
“İnsanlara hayvan sevgisi aşılıyor”
Aslanpark’ı ailesiyle ziyarete geldiğini anlatan Serdar Şenli, parkla ilgili şunları söyledi:
“Çok geniş ve ferah yapılmış güzel bir yer. İstanbul’da bu tarz yerler çok az. Biz de çocuklarımızı getirdik. Hayvanları görüyorlar, tanıyorlar. Hayvanlar burada rahat gözüküyor.”
Ankara’dan parkı ziyaret etmek için geldiklerini ifade eden Turgut Yılmaz ise bu tarz yerlerin insanlara hayvan sevgisi aşıladığını belirtti. Yılmaz, “Böyle bir yer olduğunu duyunca ailemizle birlikte hemen geldik. Büyük kedigillerin yaşadığı bir ortam olan Aslanpark, gerçekten Afrika’yı ayağımıza getiriyor. Aslanından kaplanına, vaşağından Bengal kaplanına kadar birçok kedi türünü bulabileceğiniz bu yerde güzel zaman geçirebiliyorsunuz. Gönül ister ki bu hayvanlar doğal ortamlarında yaşasın. Ancak onların insanlara hayvan sevgisi aşılaması anlamında faydalı olduğunu düşünüyorum”dedi.
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