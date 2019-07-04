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Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 09:02 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk balon festivali Kapadokya’da başlarken, sabahın erken saatlerinde havalanan balonlar ilginç görüntüler oluşturdu.Türkiye’nin ilk balon festivali Kapadokya’da 11 ülkeden 16 farklı şekilde balonun katılımı ile başladı.

Türkiye’nin ilk balon festivali Kapadokya’da başlarken, sabahın erken saatlerinde havalanan balonlar ilginç görüntüler oluşturdu.
Türkiye’nin ilk balon festivali Kapadokya’da 11 ülkeden 16 farklı şekilde balonun katılımı ile başladı. Bu sabah Nevşehir’in Ürgüp ilçesinden havalanan figürlü balonlar gökyüzünü şenlendirirken, bu anları ölümsüzleştirmek için ise yerli ve yabancı turistler festival alanına akın etti.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, “Dün akşam itibarıyla Kapadokya’da yıllardır konuşulan ilk balon festivalini Ürgüp Belediyesinin ev sahipliğinde başlatmış bulunuyoruz. Bu sabahki gördüğümüz manzara ile de festivalin ne kadar isabetli bir karar olduğunu gördük. Halkımızın olağanüstü bir ilgi gösterdiğini memnuniyetle görmüş bulunuyoruz. Düzenlenen balon festivali Kapadokya için büyük bir tanıtım oluyor. Ürgüpümüzün turizm pastasından daha fazla pay almasını sağlayacak” diye konuştu.
Sabahın ilk ışıklarıyla düzenlenen balon festivalini izlemek için gelen vatandaşlar, festivalin oldukça güzel olduğunu, bundan sonraki yıllarda da devam etmesi gerektiğini söylediler.
Kapadokya’da düzenlenen balon festivali, bu akşam Ürgüp’te "Night Glow Show" ve Aslı Güngör konseri ile devam edecek.

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi

Türkiye’nin ilk balon festivalinde gökyüzü şenlendi
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