Türkiye'nin ilk bilim kurgu dizisiydi! Uzaylı Zekiye şimdi ne yapıyor
Türk dizi tarihinin ilk yerli bilim-kurgu yapımlarından biri olan 'Uzaylı Zekiye' karakterine can veren Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor?
Uzaylı Zekiye Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor?
Türk dizi tarihinin ilk yerli bilim-kurgu yapımlarından biri olan 'Uzaylı Zekiye' karakterine can veren Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor? İşte yanıtı...
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1987 yılında TRT 1'de yayınlanmış olan Uzaylı Zekiye isimli dizi Türkiye'nin ilk dizilerinden biriydi.
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Türkiye'de televizyonların siyah-beyaz yayın yaptığı dönemlerde, ilk yerli bilim-kurgu olma özelliği taşıyan dizisi 'Uzaylı Zekiye'nin başrollerinde Seden Kızıltunç, Münir Özkul, Doğu Erkan, Üstün Asutay, Atacan Arseven, Suna Selen ve Betül Arım rol almıştı.
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Bilim insanlarının yaptıkları bir hata sonucu süper güçler kazanmış alık bir kız olan Uzaylı Zekiye karakteirne, Seden Kızıltunç can vermişti.
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Özellikle çocukların dikkatini çeken doğaüstü olayların gerçekleştiği dizide Zekiye, karşılaştığı zor durumlardan kurtulmak için birçok güce başvurarak kırmızı gözleri ile dikkat çekiyordu.
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Öte yandan Zekiye, bir anda aşırı zeki bir insana dönüşebilirken bir anda da eski haline geri dönebilen bir karakterdi.
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Peki Uzaylı Zekiye'yi canlandıran Seden Kızıltunç kimdi?
Ankara Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Seden Kızıltunç, Stockholm'de bale öğrenimi gördü.
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1959 yılında tiyatro oyunculuğuna başlayan Kızıltunç, Yeşil Sahnede amatör tiyatro oyunculuğu yaptı.
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Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Seden Kızıltunç tiyatro sahnelerini bırakmadı.
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En son 2016 yılında “9 Kocalı Kadriye” isimli tiyatro oyunuyla izleyiciyle buluştu.