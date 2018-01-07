Türkiye'nin ilk bilim kurgu dizisiydi! Uzaylı Zekiye şimdi ne yapıyor

Son Güncelleme 4 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 07.01.2018 11:19 |4 saat önce

Türk dizi tarihinin ilk yerli bilim-kurgu yapımlarından biri olan 'Uzaylı Zekiye' karakterine can veren Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor?

İşte yanıtı...

Uzaylı Zekiye Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor?

Türk dizi tarihinin ilk yerli bilim-kurgu yapımlarından biri olan 'Uzaylı Zekiye' karakterine can veren Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor? İşte yanıtı...

1 / 11 1987 yılında TRT 1'de yayınlanmış olan Uzaylı Zekiye isimli dizi Türkiye'nin ilk dizilerinden biriydi.

2 / 11 Türkiye'de televizyonların siyah-beyaz yayın yaptığı dönemlerde, ilk yerli bilim-kurgu olma özelliği taşıyan dizisi 'Uzaylı Zekiye'nin başrollerinde Seden Kızıltunç, Münir Özkul, Doğu Erkan, Üstün Asutay, Atacan Arseven, Suna Selen ve Betül Arım rol almıştı.

3 / 11 Bilim insanlarının yaptıkları bir hata sonucu süper güçler kazanmış alık bir kız olan Uzaylı Zekiye karakteirne, Seden Kızıltunç can vermişti.

4 / 11 Özellikle çocukların dikkatini çeken doğaüstü olayların gerçekleştiği dizide Zekiye, karşılaştığı zor durumlardan kurtulmak için birçok güce başvurarak kırmızı gözleri ile dikkat çekiyordu.

5 / 11 Öte yandan Zekiye, bir anda aşırı zeki bir insana dönüşebilirken bir anda da eski haline geri dönebilen bir karakterdi.

6 / 11 Peki Uzaylı Zekiye'yi canlandıran Seden Kızıltunç kimdi? Ankara Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Seden Kızıltunç, Stockholm'de bale öğrenimi gördü.

7 / 11 1959 yılında tiyatro oyunculuğuna başlayan Kızıltunç, Yeşil Sahnede amatör tiyatro oyunculuğu yaptı.

8 / 11 Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Seden Kızıltunç tiyatro sahnelerini bırakmadı.

9 / 11 En son 2016 yılında “9 Kocalı Kadriye” isimli tiyatro oyunuyla izleyiciyle buluştu.

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