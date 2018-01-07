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Türkiye'nin ilk bilim kurgu dizisiydi! Uzaylı Zekiye şimdi ne yapıyor

MAGAZİN HABERLERİ | 07.01.2018 11:19 | Son Güncelleme 4 saat önce

Türk dizi tarihinin ilk yerli bilim-kurgu yapımlarından biri olan 'Uzaylı Zekiye' karakterine can veren Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor?

İşte yanıtı...

Uzaylı Zekiye Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor?

Türk dizi tarihinin ilk yerli bilim-kurgu yapımlarından biri olan 'Uzaylı Zekiye' karakterine can veren Seden Kızıltunç şimdi ne yapıyor? İşte yanıtı...

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1987 yılında TRT 1'de yayınlanmış olan Uzaylı Zekiye isimli dizi Türkiye'nin ilk dizilerinden biriydi.

1987 yılında TRT 1'de yayınlanmış olan Uzaylı Zekiye isimli dizi Türkiye'nin ilk dizilerinden biriydi.
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Türkiye'de televizyonların siyah-beyaz yayın yaptığı dönemlerde, ilk yerli bilim-kurgu olma özelliği taşıyan dizisi 'Uzaylı Zekiye'nin başrollerinde Seden Kızıltunç, Münir Özkul, Doğu Erkan, Üstün Asutay, Atacan Arseven, Suna Selen ve Betül Arım rol almıştı.

Türkiye'de televizyonların siyah-beyaz yayın yaptığı dönemlerde, ilk yerli bilim-kurgu olma özelliği taşıyan dizisi 'Uzaylı Zekiye'nin başrollerinde Seden Kızıltunç, Münir Özkul, Doğu Erkan, Üstün Asutay, Atacan Arseven, Suna Selen ve Betül Arım rol almıştı.
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Bilim insanlarının yaptıkları bir hata sonucu süper güçler kazanmış alık bir kız olan Uzaylı Zekiye karakteirne, Seden Kızıltunç can vermişti.

Bilim insanlarının yaptıkları bir hata sonucu süper güçler kazanmış alık bir kız olan Uzaylı Zekiye karakteirne, Seden Kızıltunç can vermişti.
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Özellikle çocukların dikkatini çeken doğaüstü olayların gerçekleştiği dizide Zekiye, karşılaştığı zor durumlardan kurtulmak için birçok güce başvurarak kırmızı gözleri ile dikkat çekiyordu.

Özellikle çocukların dikkatini çeken doğaüstü olayların gerçekleştiği dizide Zekiye, karşılaştığı zor durumlardan kurtulmak için birçok güce başvurarak kırmızı gözleri ile dikkat çekiyordu.
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Öte yandan Zekiye, bir anda aşırı zeki bir insana dönüşebilirken bir anda da eski haline geri dönebilen bir karakterdi.

Öte yandan Zekiye, bir anda aşırı zeki bir insana dönüşebilirken bir anda da eski haline geri dönebilen bir karakterdi.
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Peki Uzaylı Zekiye'yi canlandıran Seden Kızıltunç kimdi?

Peki Uzaylı Zekiye'yi canlandıran Seden Kızıltunç kimdi?
Ankara Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Seden Kızıltunç, Stockholm'de bale öğrenimi gördü.
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1959 yılında tiyatro oyunculuğuna başlayan Kızıltunç, Yeşil Sahnede amatör tiyatro oyunculuğu yaptı.

1959 yılında tiyatro oyunculuğuna başlayan Kızıltunç, Yeşil Sahnede amatör tiyatro oyunculuğu yaptı.
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Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Seden Kızıltunç tiyatro sahnelerini bırakmadı.

Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Seden Kızıltunç tiyatro sahnelerini bırakmadı.
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En son 2016 yılında “9 Kocalı Kadriye” isimli tiyatro oyunuyla izleyiciyle buluştu.

En son 2016 yılında “9 Kocalı Kadriye” isimli tiyatro oyunuyla izleyiciyle buluştu.
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uzaylı zekiyle bilim kurgu

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