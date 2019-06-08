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Türkiye'nin ilk cam seyir terasında bayram bereketi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 16:14 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kanyon üzerinde 80 metre yükseklikte bulunan Türkiye'nin ilk cam seyir terasını Ramazan Bayramı tatilinde yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kanyon üzerinde 80 metre yükseklikte bulunan cam seyir terası, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun ilgi gördü.

ABD'nin Arizona eyaletindeki bir terastan esinlenilerek İncekaya Kanyonu üzerine 2012 yılında yapılan 11 metre uzunluğunda ve 75 ton yüke dayanıklı Türkiye'nin ilk cam seyir terası, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Ziyaretçilerine heyecan dolu anlar yaşatan 80 metre yükseklikteki terası bayram tatilinin başlangıcından bu yana yaklaşık 50 bin kişi ziyaret etti.

Terasa gelen ziyaretçiler, ayrıca eşsiz bir manzaraya sahip İncekaya Kanyonu üzerine kurulan zipline ile de heyecanlarını ikiye katlıyor.

Cam seyir terasın işletme müdürlüğünü yapan Ömer Göçmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki ilçeye binlerce turistin geldiğini, gelen turistlerin mutlaka terasa da uğradığını söyledi.

Terasın kanyondan 80 metre yükseklikte olduğunu belirten Göçmen, özellikle bayramlar ve tatil günlerinde gelen ziyaretçi sayısının katlandığını kaydetti.

İşletmeci olarak misafirlerine ellerinden gelen hizmeti vermeye gayret ettiklerini vurgulayan Göçmen, herkesin memnun ayrıldığını aktardı.

Terasın 75 ton yüke dayanıklı olduğuna işaret eden Göçmen, "Kristal terasa yoğun bir ilgi bulunmakta. Bayramda aşırı bir yoğunluk var. Yoğunluk devam ediyor. Binlerce turist gelmekte ve gelmeye devam ediyorlar. Misafirlerimizi en iyi şekilde karşılıyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cam seyir terası Karabük Ramazan Bayramı Safranbolu

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