HABER

Türkiye'nin ilk 'Çoban Müzesi' ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 10:27 | Son Güncelleme

MALATYA'da, 15 üniversitenin desteğiyle toparlanan malzemelerden oluşan ve Türkiye'de bir ilk olan 'Çoban Müzesi' ilgi görüyor.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) - MALATYA'da, 15 üniversitenin desteğiyle toparlanan malzemelerden oluşan ve Türkiye'de bir ilk olan 'Çoban Müzesi' ilgi görüyor.
Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği’nin ve 15 üniversitenin işbirliğiyle toplanan, çobanların kullandığı malzemeler Yeşilyurt Belediyesi tarafından Gedik Tepesi mevkiinde bulunan Gedik Sosyal Tesisi'nde, kurulan 'Çoban Müzesi'nde sergilenmeye başladı. Müzede kepenekten, kavala, bastondan su testisine, çaydanlıktan, dürbüne, 80 yıllık çoban çarığından, radyoya kadar çobanların kullandıkları 155 eşya sergileniyor. İlk başta yer bulunamaması nedeniyle birlik bünyesinde açılan müzenin genişletilmesi için Yeşilyurt Belediyesi devreye girdi. Sosyal tesiste kurulan 'Çoban Müzesi' vatandaşların ilgi odağı oldu.
'155 PARÇA VAR'
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Çoban Müzesi'nin Yeşilyurt'a kurdukları müzelerden bir tanesi olduğunu kaydederek, şunları söyledi:
"Şu anda üzerine çalıştığımız 5 tane müzemiz var. Bunlar, Cezaevi Müzesi, Çoban Müzesi, Tekstil Müzesi, Gastronomi Müzesi ve Kent Belleği Müzesi. Çoban Müzemizi de tamamladık. Şu anda 155 tane parçamız var. Burada cezaevimizin Kültür Merkezi'ne dönüştürülmesiyle birlikte daha önce idari merkez olarak kullandığımız alanımızda şu anda cezaevimizin bu bölümünde Çoban Müzesi olarak hemşerilerimize hizmet etmeye başladık. Çoban Müzemizin içerisinde; geçmişte hayvanlarını otlatan, dağlarda gezen çobanların kullanmış olduğu ürünlerin bulunduğu, özel parçalardan oluşan bir müze. Çobanın çakmağından, çarığından, hayvanlarının ilaçlarını yaptığı eski şırıngalardan, yine köpeklerinin tasmalarından, giymiş olduğu çorabına kadar kışın soğuktan korunmak için kullanmış olduğu keçeye, aynı zamanda ölçeklemeden, yabanlardan, hayvanlarının altlarını temizlediği 'gelberi' dediğimiz silgilere kadar birçok çeşit ürünün yer aldığı orijinal bir yer. Gerçekten farklı bir düşünce ve ülkemizde başka yerde olmayan bir müze. Bununla amacımız aslında geçmişimizde olan ürünleri, geçmişimizde bizimle o dönem yaşayan insanlarımızın kullanmış oldukları malzemeleri gelecek nesillere aktarmak."

FOTOĞRAFLI

PARTNER 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını! 26 bin lira ile başladı,şimdi altın kaplama yat sahibi bir iş kadını!
Depremde zarar gören veteriner fakültesi yarın 16 konteynerde hizmete başlıyorDepremde zarar gören veteriner fakültesi yarın 16 konteynerde hizmete başlıyor
Nesli tükenen porsuk göl kıyısına vurduNesli tükenen porsuk göl kıyısına vurdu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 2 bölge hakkında flaş karar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! 2 bölge hakkında flaş karar!

Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Kral eşine acımadı! Monarşiye sadakatsizlik yapınca...

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Canlı yayında çok sert tartışma! Programı terk etti!

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

Serkan Kırıntılı dünya futbol tarihine geçti

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda taksicilerin park ücreti tuzağı!

Otogar'da büyük tuzak! 'Esnaflığa aykırı şeyler yapıyorlar'

Son dakika! Konya merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu

Konya merkezli 27 ilde FETÖ operasyonu

Mersin’de ' taktak motoru' devrildi! Çok sayıda yaralı var

Mersin’de ' taktak motoru' devrildi! Çok sayıda yaralı var

İzmir'de korkunç olay! Gürültü yapıyorlar diye pompalıyla vurdu

İzmir'de korkunç olay! Gürültü yapıyorlar diye pompalıyla vurdu

Adana merkezli 2 ilde sahte para operasyonu: 22 gözaltı kararı

2 ilde sahte para operasyonu!

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

HDP'li 4 belediyeye kayyum atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.