Türkiye’nin ilk ’Çocuk ve ergen sigara bırakma polikliniği’ Manisa’da açıldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde Türkiye’nin ilk ’Çocuk ve ergenlerde sigara bırakma polikliniği’ açıldı. Manisa’da açılan polikliniğin diğer hastanelere örnek olması ve yeniden artmaya başlayan sigara kullanımıyla daha etkin mücadele edilmesi bekleniyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde Türkiye’nin ilk ’Çocuk ve ergenlerde sigara bırakma polikliniği’ açılarak hizmet vermeye başladı. Açılışa MCBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Gümüş, MCBÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Sami İlker, MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emin Kurt, MCBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Yüksel ve öğretim üyeleri katıldı.

Sigara kullanımı yeniden artıyor

’Çocuk ve ergenlerde sigara bırakma polikliniği’ hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hasan Yüksel, “Çocuklarımızda ve ergenlerimizde sigara ve diğer tütün mamullerinin kullanımı, çocuk sağlığı açısından gündemimize almamız gereken çok önemli bir konudur. Maalesef ki ülkemizde sigarayla ilgili olan mücadelede çok ciddi bir başarı elde edilmişti. Yaklaşık yüzde 31 olan oran yüzde 21’lere kadar indirilmişti. Maalesef bu oran tekrar tırmanmakta ve daha yukarı rakamlara gelmekte. Bunun da en büyük nedeni çocuklarımızın ve ergenlerimizin daha çok sigara içmesiyle bu sonuçlanıyor. Bunun en önemli etkisi çocuklarda sigara içmeye bağlı olarak artan solunum yolu hastalıkları ve mevcut astım ve benzeri alerjik hastalıklarının daha da artması ve bulguların tekrar ortaya çıkması. Burada asıl önemli olan ve kötü olan süreç sigarayla ilgili başlanan bu bağımlılık ve alışkanlıkların alkol kullanımı, madde kullanımı ve diğer uyuşturuculara bir kapı açması. Bu nedenle sadece sigara içen bir çocuğumuzun veya ergenimizin bu bağımlılıkla kalmadığını, diğer ciddi bağımlılık yapıcı etkenlerin de yandaş hastalıklara ve ruhsal bunalımlara yol açtığı bir gerçek. Bu nedenle çocukluk ve ergenlikte sigarayla ilgili mücadele, bütün bağımlılıkla ilgili mücadeleyle sonuçlanabilmekte" dedi.