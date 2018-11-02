Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'da seri üretime geçiliyor

ANKARA (DHA) - SAVUNMA Sanayii Başkanı İsmail Demir, gemi savar füze sistemi Atmaca'da seri üretime geçilecek olmasına ilişkin, "Yıllardır yurtdışından temin ettiğimiz gemi savar füze sistemini artık kendimiz üretiyoruz. Yerli ATMACA füzemizin seri üretim sözleşmesini imzaladık. Milli gemilerimiz, milli gemi savar füzemiz ile vuracak" dedi.
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