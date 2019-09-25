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TÜRKİYE'NİN İLK DENİZ FÜZESİ ATMACA'NIN TEST ATIŞI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 14:52 | Son Güncelleme

Haber: Enver ALAS/İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın test atışının başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Haber: Enver ALAS/İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın test atışının başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.
Sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından test atışının görüntülerini de paylaşan Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Atmaca füzemizin yeni test atışını başarıyla gerçekleştirdik. Atmaca seyir füzeleri Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ise Aselsan tarafından yerli olarak üretiliyor. Atmaca'lar MİLGEM'lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılığımızı daha da artıracak" açıklamasında bulundu.

ATMACA HAKKINDA
Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca, uzun menzili, düşük izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetiyle modern donanma platformlarında göreve hazırlanıyor. 200 kilometrenin üstünde menzile sahip güdümlü mermi, görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Atmaca'nın, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern veri linki yer alıyor. En verimli görev profilini sunabilen sistemde, hedefe zamanlama, hedefi vurma ve hedefi ateş altına alma operasyonel modları bulunuyor.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Roketsan arasında imzalanan sözleşmeyle seri üretim çalışmalarına başlanan Atmaca güdümlü mermisinin, Deniz Kuvvetleri envanterindeki platformlara entegrasyon çalışmaları da bir taraftan sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü
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-İsmail Demir'in hesabından paylaştığı görüntü
-Atmaca'nın başarılı bir şekilde hedefi vurması

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