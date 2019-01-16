Türkiye'nin ilk faz 1 kanser klinik araştırma merkezi hizmete girdi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde faaliyet gösterecek Türkiye'nin ilk "Faz 1 Kanser Klinik Araştırma Merkezi", standart tedavi ile sonuç alınamayan kanser hastalarının yeni ilaçlara erişimine imkan verecek.

Faz 1 Kanser Klinik Araştırma Merkezi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Ankara İl Sağlık Müdürü Özkan Ünal ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri Necdet Ünüvar ve Sema Ramazanoğlu da katıldı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Altuntaş, açılışta yaptığı konuşmada, standart tedavi ile sonuç alınamayan kanser hastalarının yeni ilaçlara erişimine imkan verecek merkezle Türkiye'nin kanser alanında bir ilki gerçekleştirdiğini belirterek, "Bundan sonraki süreçte yerli ve milli ilaçların kanser alanında üretimini sağlayacağız." dedi.

Kanser hastalarının yeni tedavilere erken ulaşmasında merkezin önemli bir fırsat tanıyacağını dile getiren Altuntaş, "Kanser öyle bir hastalık ki standart tedaviyi tüketmiş hastaların yeni tedaviye ulaşmalarını sağlamak lazım. Yerli ve milli ilaçların gelişimini yeni tedaviye ulaşım açısından bir şans ve fırsat olarak görmek lazım." diye konuştu.