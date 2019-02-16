Türkiye’nin ilk filtre fabrikası ikinci kez yandı

Türkiye’nin ilk filtre fabrikası olan Fil Filtre, 2010 yılında yaşanan büyük yangının ardından bugün bir kez daha alevlere teslim oldu.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Türkiye’nin ilk filtre fabrikası olan Fil Filtre Fabrikası’nda çıkan yangın, itfaiye ve fabrika işçilerinin yoğun çabası ile kontrol altına alındı.

İskenderun’da sabah saat 09.00 sıralarında fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek deponun geniş bir alanına yayıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına üç koldan müdahale etti. Yangında alev alan ürünlerin filtre olması ve için için yanması nedeniyle ortaya çıkan zehirli dumandan etkilenen 12 işçi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

2010 yılında daha büyük bir yangın atlatan fabrika çalışanları iş yerlerinin tamamen yanmaması ve işsiz kalmamak için canla başla çalıştılar. Kimileri hortum tutarak itfaiyeye yardım etti, kimileri ise çatıya çıkarak itfaiye ekiplerine yol gösterdi. Bir buçuk saat süren çalışmalar neticesinde yangın tamamen kontrol altına alınırken polis ekipleri inceleme başlattı.