HABER

Türkiye’nin ilk filtre fabrikası ikinci kez yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 13:07 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk filtre fabrikası olan Fil Filtre, 2010 yılında yaşanan büyük yangının ardından bugün bir kez daha alevlere teslim oldu.Hatay’ın İskenderun ilçesinde Türkiye’nin ilk filtre fabrikası olan Fil Filtre Fabrikası’nda çıkan yangın, itfaiye ve fabrika işçilerinin yoğun çabası ile kontrol altına alındı.İskenderun’da sabah saat 09.00 sıralarında fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek deponun geniş bir alanına yayıldı.

Türkiye’nin ilk filtre fabrikası olan Fil Filtre, 2010 yılında yaşanan büyük yangının ardından bugün bir kez daha alevlere teslim oldu.
Hatay’ın İskenderun ilçesinde Türkiye’nin ilk filtre fabrikası olan Fil Filtre Fabrikası’nda çıkan yangın, itfaiye ve fabrika işçilerinin yoğun çabası ile kontrol altına alındı.
İskenderun’da sabah saat 09.00 sıralarında fabrikanın depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek deponun geniş bir alanına yayıldı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına üç koldan müdahale etti. Yangında alev alan ürünlerin filtre olması ve için için yanması nedeniyle ortaya çıkan zehirli dumandan etkilenen 12 işçi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
2010 yılında daha büyük bir yangın atlatan fabrika çalışanları iş yerlerinin tamamen yanmaması ve işsiz kalmamak için canla başla çalıştılar. Kimileri hortum tutarak itfaiyeye yardım etti, kimileri ise çatıya çıkarak itfaiye ekiplerine yol gösterdi. Bir buçuk saat süren çalışmalar neticesinde yangın tamamen kontrol altına alınırken polis ekipleri inceleme başlattı.

Türkiye’nin ilk filtre fabrikası ikinci kez yandı

Türkiye’nin ilk filtre fabrikası ikinci kez yandı

Türkiye’nin ilk filtre fabrikası ikinci kez yandı

Türkiye’nin ilk filtre fabrikası ikinci kez yandı

Türkiye’nin ilk filtre fabrikası ikinci kez yandı

Türkiye’nin ilk filtre fabrikası ikinci kez yandı

Türkiye’nin ilk filtre fabrikası ikinci kez yandı

Türkiye’nin ilk filtre fabrikası ikinci kez yandı

Türkiye’nin ilk filtre fabrikası ikinci kez yandı

Türkiye’nin ilk filtre fabrikası ikinci kez yandı

Türkiye’nin ilk filtre fabrikası ikinci kez yandı

Türkiye’nin ilk filtre fabrikası ikinci kez yandı

Türkiye’nin ilk filtre fabrikası ikinci kez yandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Nevşehir Valisi duyurdu! Bugün başlıyor

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'tanzim satış' açıklaması

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Şeyma Subaşı'nın fotoğrafına sevgilisinden ilginç yorum!

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

Tamamen yenilendi! Türkiye'de 1. dünyada 6. sırada

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

Trump 'ulusal acil durum' ilan etti!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Feci kaza! Ardında bu görüntü kaldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.