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Türkiye'nin ilk "Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi" kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 11:10 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanlığı, farklı kurumlarca verilen yaygın eğitim kurslarının tek bir havuzda toplanıp takip edileceği Türkiye'nin ilk "Ulusal Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi"ni oluşturacak - İlgi ve yetenekleri doğrultusunda kişilerin istihdamına katkıyı hedefleyen sistemle, kurslarda mükerrerliğin önüne geçilecek ve eğitim kalitesi artırılacak - Sistem sayesinde vatandaşların kurslarda aldığı eğitimler ve sertifikaların takibi de mümkün olacak

BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), farklı kurumlarca verilen yaygın eğitim kurslarının tek tuşla izlenmesini ve vatandaşların bu kurslarda aldığı eğitimlerin takibini sağlayacak Türkiye'nin ilk "Ulusal Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi"ni kuracak.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda Bakanlıkça Ulusal Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi'nin oluşturulmasına da yer verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, halihazırda MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce, Türkiye genelindeki Olgunlaşma Enstitüleri ve Halk Eğitim Merkezleri üzerinden vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan 3 bin 500'ü aşkın yaygın eğitim kursu bulunuyor.

Ayrıca Adalet Bakanlığının cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik kursları, Tarım ve Orman Bakanlığının köylüleri bilgilendirme amaçlı eğitim programları gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar eliyle hizmet içi eğitimlerin haricinde farklı kurs programları da düzenleniyor.

- Mükerrerlik bitecek, eğitim kalitesi artacak

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan "Ulusal Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi" ile yaygın eğitim kapsamındaki bu kursların, tek bir merkezden takip edilmesi amaçlanıyor.

Böylelikle kurslarda mükerrerliğin önüne geçilmesi, eğitim kalitesinin artırılması ile belge ve sertifikaların kurumlar arası paylaşımına olanak sağlanacak.

Kişilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda istihdamlarına katkı sağlamanın amaçlandığı sistemle, Türkiye genelinde yaygın eğitim kurslarına yönelik bir havuz oluşacak ve tüm kurslar tek tuşla bu sistem üzerinden izlenebilecek.

Geleceğin mesleklerine adaptasyon esnekliği sağlayacak sistem sayesinde vatandaşların kurslarda aldığı eğitimler ve sertifikaların takibi de mümkün olacak.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde, bir süredir çalışmaları devam eden Ulusal Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi'nin 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.

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