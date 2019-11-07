Türkiye'nin ilk "Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi" kuruluyor

BURCU ÇALIK - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), farklı kurumlarca verilen yaygın eğitim kurslarının tek tuşla izlenmesini ve vatandaşların bu kurslarda aldığı eğitimlerin takibini sağlayacak Türkiye'nin ilk "Ulusal Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi"ni kuracak.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda Bakanlıkça Ulusal Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi'nin oluşturulmasına da yer verildi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, halihazırda MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce, Türkiye genelindeki Olgunlaşma Enstitüleri ve Halk Eğitim Merkezleri üzerinden vatandaşlara ücretsiz olarak sunulan 3 bin 500'ü aşkın yaygın eğitim kursu bulunuyor.

Ayrıca Adalet Bakanlığının cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere yönelik kursları, Tarım ve Orman Bakanlığının köylüleri bilgilendirme amaçlı eğitim programları gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar eliyle hizmet içi eğitimlerin haricinde farklı kurs programları da düzenleniyor.

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Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan "Ulusal Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme Sistemi" ile yaygın eğitim kapsamındaki bu kursların, tek bir merkezden takip edilmesi amaçlanıyor.