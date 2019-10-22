Türkiye'nin ilk kadın hava şehidinin adı, F-4 Fantom savaş uçağıyla anılacak

Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, 2 yıl önce belediye meclisinden alınan kararla uçağın getirildiğini söyledi. Ercengiz, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden ayrılmış F-4 Fantom savaş uçağı sergilenmesi için Burdur'a getirildi. Şehir merkezi Şeker Fabrikası altındaki İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi ve Gül Yağı Fabrikası altındaki kavşakta sergilenmek üzere montajlama çalışmalarına başlandı. Özel hazırlanan alana montajı yapılacak. F-4 Fantom savaş uçağının sergilenme çalışması hafta sonuna kadar bitirilecek. Türkiye'nin ve Burdur'un ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök'ün ismini yaşatmak için de meclisten karar alıp, şehidimizin ismini kavşağa vermeyi planlıyoruz. Şehidimizin isminin, pilot olması sebebiyle uçağın bulunduğu kavşakta yaşatılmasının önemli olacağını düşünüyoruz. Şehit Pilot Ayfer Gök, Türkiye ve özellikle de Burdur için önemli bir değer. Bunu yaşatmak istiyoruz. Burdur'umuza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

