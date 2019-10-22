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Türkiye'nin ilk kadın hava şehidinin adı, F-4 Fantom savaş uçağıyla anılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 17:26 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ilk kadın hava şehidi Teğmen Ayfer Gök'ün adının yaşatılması için başlatılan proje kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinden ayrılan F-4 Fantom savaş uçağı, Burdur'a getirildi.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- TÜRKİYE'nin ilk kadın hava şehidi Teğmen Ayfer Gök'ün adının yaşatılması için başlatılan proje kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinden ayrılan F-4 Fantom savaş uçağı, Burdur'a getirildi. Montajı tamamlanacak uçak, Ayfer Gök'ün adının verilmesi planlanan kavşakta sergilenecek.

Konya 3'üncü Ana Jet Üssü'nde görev yapan Teğmen Ayfer Gök, 9 Şubat 2001'de, F-5 uçağıyla eğitim uçuşu sırasında, irtifa kaybı nedeniyle Ermenek ilçesinin Yunt Dağı eteklerinde düşmesi sonucu 24 yaşında şehit oldu. 'Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu' unvanına sahip olan ve kabri, memleketi Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Ayfer Gök'ün adının yaşatılması için çalışma başlatıldı. Burdur Belediyesi'nce yürütülen proje kapsamında TSK envanterinden ayrılan F-4 Fantom tipi savaş uçağı, Eskişehir Ana Jet Üssü'nden Burdur'a getirildi. Montajı yapılacak uçak, şehit Teğmen Ayfer Gök'ün adının verilmesi planlanan kavşağa yerleştirilerek, sergilenecek.

'MONTAJLAMA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI'

Burdur Belediye Başkanı CHP'li Ali Orkun Ercengiz, 2 yıl önce belediye meclisinden alınan kararla uçağın getirildiğini söyledi. Ercengiz, "Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinden ayrılmış F-4 Fantom savaş uçağı sergilenmesi için Burdur'a getirildi. Şehir merkezi Şeker Fabrikası altındaki İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi ve Gül Yağı Fabrikası altındaki kavşakta sergilenmek üzere montajlama çalışmalarına başlandı. Özel hazırlanan alana montajı yapılacak. F-4 Fantom savaş uçağının sergilenme çalışması hafta sonuna kadar bitirilecek. Türkiye'nin ve Burdur'un ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök'ün ismini yaşatmak için de meclisten karar alıp, şehidimizin ismini kavşağa vermeyi planlıyoruz. Şehidimizin isminin, pilot olması sebebiyle uçağın bulunduğu kavşakta yaşatılmasının önemli olacağını düşünüyoruz. Şehit Pilot Ayfer Gök, Türkiye ve özellikle de Burdur için önemli bir değer. Bunu yaşatmak istiyoruz. Burdur'umuza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

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