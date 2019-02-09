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Türkiye’nin ilk kadın şehit pilotu şehitlikte anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 16:49 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök, şehit oluşunun 18’inci yılında Burdur’un Bucak ilçesindeki mezarı başında anıldı.Türkiye’nin ilk kadın şehit pilotu olan Ayfer Gök şehit oluşunun 18’inci yılında Bucak Şehitliğinde mezarı başında anıldı.

Türkiye’nin ilk kadın şehit pilotu şehitlikte anıldı

Türkiye’nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök, şehit oluşunun 18’inci yılında Burdur’un Bucak ilçesindeki mezarı başında anıldı.
Türkiye’nin ilk kadın şehit pilotu olan Ayfer Gök şehit oluşunun 18’inci yılında Bucak Şehitliğinde mezarı başında anıldı. Anma töreninde Kaymakam Yalçın Sezgin, şehit pilot Ayfer Gök’ün mezarına ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil koyarak dua okudu. Anma törenine bazı resmi kurumların amir ve müdürleri ve şehit pilot Ayfer Gök’ün yakınları katıldı.
Konya 3’üncü Ana Jet Üssünde görev yapan Ayfer Gök, 9 Şubat 2001 tarihinde F-5 uçağı ile eğitim uçuşu yaparken uçağının irtifa kaybetmesi sonucu Konya’nın Ermenek ilçesinin Yunt Dağı eteklerinde düşmesi sonucu şehit olmuştu.

Türkiye’nin ilk kadın şehit pilotu şehitlikte anıldı

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