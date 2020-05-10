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Türkiye'nin ilk kadın trafik polisi: Bir anne olarak çok gururluyum

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2020 11:06 | Son Güncelleme

Mersin'de yaşayan Türkiye'nin ilk kadın trafik polisi 71 yaşındaki Fikriye Yavuz, çocukluk hayalini gerçekleştirdiği için, bir anne olarak mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Merkez Yenişehir ilçesinde oturan 2 çocuk ve 3 torunu olan Fikriye Yavuz, 40 yıllık meslek serüvenini anlattı. Tarsus ilçesinde otururken 1968 yılında liseyi bitirdikten sonra, komşularının önerisiyle bir gazetedeki ilanı görerek başvuru yapan Yavuz, henüz 18 yaşındayken hayaline ulaştı. Ağabeyinin desteği ile meslek hayatına başladı. Babasının ilk başlarda karşı olduğunu söyleyen Yavuz, o günleri şöyle anlattı:

"Trafik polisi komşumuz Hilmi Bey vardı, trafik polisi olmamı teklif etti. Gazetedeki ilanı gördükten sonra kadın polis alınıp alınmadığıyla ilgili telgraf çekmiştim. Merakla yanıtı beklerken, telgrafıma yanıt gelmiş ancak babam telgrafı saklamış. Ağabeyim gülerek, 'Telgrafın cevabı geldi, babamı bir yokla' dedi. O an çok heyecanlandım. Babamla konuştuktan sonra, kıramadı ben, telgrafı verdi. Telgrafıma olumlu yanıt gelmişti. Bunun üzerine Tarsus İlçe Emniyet Amirliği'ne başvurdum. Müracaatımı İstanbul olarak yaptım. Tayinim çok istediğim İstanbul'a çıktı. Abimle beraber İstanbul yolcuğumuza başladı. 2 aylık eğitime başladım. 1968'de resmi kıyafeti giyerek göreve başladım."

ŞAŞKIN BAKIŞLAR ARASINDA KADIN TRAFİK POLİSİ

Vatandaşların kendisini meraklı gözlerle izlediğini, şaşırdıklarını dile getiren Fikriye Yavuz, "Zıvana denilen varillerin içinde görev yaptım. 4 yıl sonra polis akademisine çağrıldım. Oradaki eğitimden sonra komiser yardımcısı olarak mezun oldum. Evliydim ve bir çocuğum vardı. Sonrasında çeşitli illerde çalıştım. Terfi ederek birinci sınıfa kadar yükseldim. 2009'da Adana polis baş müfettişi olarak emekli oldum. Çok mutluyum, gururluyum. Çok güzel bir duygu. Çocuklarıma da onu aşıladım. Okumanın önemini vurguladım" dedi.

(DHA)

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