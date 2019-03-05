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Türkiye’nin ilk kuduz anti serumu üretiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:50 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akreplerin zehrini toplayarak seruma dönüştüren ALBİLA’yı ziyaret etti.Girişimcileri destekleyen 40 yatırımcının Eskişehir’de kurduğu Albila şirketi, akreplerin zehrini toplayıp bilimsel araştırmalar yaparak seruma dönüştürüyor.

Türkiye’nin ilk kuduz anti serumu üretiliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, akreplerin zehrini toplayarak seruma dönüştüren ALBİLA’yı ziyaret etti.
Girişimcileri destekleyen 40 yatırımcının Eskişehir’de kurduğu Albila şirketi, akreplerin zehrini toplayıp bilimsel araştırmalar yaparak seruma dönüştürüyor. İlaç sanayisinde kullanılan ve litresi yaklaşık 10 milyon dolarla dünyanın en pahalı sıvıları arasında olan akrep zehrinin, Türkiye’nin ihracatına katkı sunması bekleniyor.
Bir dizi ziyaret ve açılışa katılmak üzere Eskişehir’e gelen Bakan Varank, ilçelerde gerçekleştirilen açılışların ardından Organize Sanayi Bölgesine geldi. Burada fabrikalara ziyaretlerde bulunan Bakan Mustafa Varank, son olarak ALBİLA’yı gezdi. Burada yetkililerden bilgiler alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Burası Aslında Türkiye’deki başarılı melek yatırım ilişkilerinin bir üretim tesisi. Osmangazi Üniversitesinden bir hocamızın geliştirdiği bir ürüne, yani akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı üretilen anti serumlara melek yatırımcılarımız, girişimcilerimiz bir yatırım yaparak bu şirketi kurdular. Burada da Türkiye’nin en önemli standartlarında üretim tesislerinden bir tanesini oluşturdular. Türkiye’de daha böyle bir ürün yoktu. Akrep ve yılan zehirlenmelerine karşı anti serum üretiyor arkadaşlarımız. İnşallah bu sene sonunda da Türkiye’nin ilk kuduz anti serumunu da ALBİLA üretecek. Bu sayede Türkiye’nin yaptığı milyonlarca dolarlık ithalatın da önüne geçmiş olacağız. Ben bugün burayı özellikle ziyaret etmek istedim. Biz buraya KOSGEB desteklerimizle destekliyoruz ve bu teknoloji ve bilimsel tabanlı gelişimler konusunda Türkiye’nin büyük bir potansiyelinin olduğunu inanıyoruz. İnşallah böyle başarılı gelişimlerin Türkiye’den daha fazla çıkmasını istiyoruz” dedi.

"Aldığımız zehirleri artan oranlarda atlara enjekte ediyoruz"
Fabrikayla ilgili bilgiler veren Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Çalışkan ise, “Biz burada ALBİLA olarak öncelikle akrep zehirlerine, ardından yılan ve kuduza karşı anti serum üretmek üzere çalışıyoruz. ALBİLA birçok farklı basamaktan oluyor. Birincisi akreplerden zehri alıyoruz. Aldığımız zehirleri artan oranlarda atlara enjekte ediyoruz. Onlara yavaş yavaş aşılama yapıyoruz. Ardından da zehre karşı oluşan, o zehri nötrilize eden antkorları attan plazma şeklinde alıyoruz. O plazmayı aldıktan sonra ALBİLA’ya geliyor ve tamamen steril koşullarda CMP koşullarında buradaki uzman ekimizle birlikte içerisindeki değerli moleküller ilaca dönüşüyor. Bütün bu dönüş burada gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilk kuduz anti serumu üretiliyor

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