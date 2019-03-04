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Türkiye’nin ilk 'masal öğretmenleri' Yalova’dan

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 18:53 | Son Güncelleme

YALOVA’da Türkiye’nin ilk ‘masal öğretmenleri’ eğitime başladı.

Türkiye’nin ilk 'masal öğretmenleri' Yalova’dan

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA’da Türkiye’nin ilk ‘masal öğretmenleri’ eğitime başladı. Gönüllü 15 öğretmen serbest etkinlik saatlerinde öğrencilere 'Masal Dersi' verecek.
‘Masal Dersi’ uygulaması için pilot il olarak seçilen Yalova’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Masal Atölyesi’nin iş birliğiyle öğretmenlere yönelik ‘Çocuk Masal Anlatıcılığı’ seminerinin lansmanı ve sertifika töreni düzenlendi. Uygulama Oteli'nde düzenlenen lansman ve törene Yalova Valisi Muammer Erol, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. ‘Masal Dersi’ projesinde, serbest etkinlik saatlerinde çocuklara masal anlatılarak verdikleri tepkiler gözlemlenecek gelişimleri, öğrenci ve öğretmenlerle iletişimi ve hayalgücü gelişimleri izlenerek raporlanacak.
'NİCE HAYALLERİN PEŞİNDEN GİDEN ÇOCUKLAR YETİŞECEK'
Çocuk masalı anlatıcısı Bağcan Toraydın tarafından verilen eğitim seminerlerinin ardından 15 gönüllü öğretmene sertifikaları verildi. Törende konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Masal Dersi projemiz okullarımızda serbest etkinliklerde çocuklarımızın empati yeteneği güçlü, araştıran, düşünen ve ülkesi için gayret gösterecek, daha nice hayallerin peşinden gidecek şekilde yetişmelerine vesile olacaktır. Projede emeği geçen öğretmenlerimizi kutluyorum. Öğretmenlerimizin hiçbir ücret talep etmeden bu projeye sahip çıkmaları nedeniyle kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
'İLK MASAL ÖĞRETMENLERİ OLDULAR'
Çocuk masalı anlatıcısı Bağcan Toraydın ise yaptığı açıklamada Masal Dersi’nin Türkiye için bir ilk olduğunu söyledi. Toraydın, şöyle konuştu:
"Masal Dersi’ni çocuk masal anlatıcılığı ve çocuk masalları olarak ele almamız lazım. Bununla ilgili ilk akademik çalışmayı Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde yaklaşık 2 sene önce yaptım. Burada masal anlatıcılığını ve çocuk masalı anlatıcılığını bir birinden ayırdım. Bu çalışmayı yaparken bir anlatıcılık sitemi geliştirdik. Bu sistemin ismi metronomik anlatım usulü. Bu usulleri şu anda burada öğretmen arkadaşlarımıza anlattım. Onlar birer çocuk masal anlatıcısı oldular. Hem de masal dersini ilk uygulayacak Türkiye’nin ilk masal öğretmenleri oldular. Müfredatla ilgili bu tabi önemli bir gelişme. Dünya standartlarında böyle bir eğitim bloğu yok. Biz dünyaya Yalova’dan bir ders armağan ettik. Bu armağan etmiş olduğumuz ders de Yalova’dan çıktı. Bu nedenle Yalova Milli Eğitim Müdürü’ne ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. Türkiye için ve dünya için bir ilk. Hem ulusal hem uluslar arası düzeyde ilk defa masal bir ders müfredatı olarak okullarda okutulacak. Serbest etkinlik saatlerinde şu an pilot il olarak Yalova’da uygulanıyor. Onlar seçmeli ders dediğimiz bir ders saatini masal dersi olarak yapacaklar. Bizim için önemli olan taraf şu; masalı sadece anlatmak değil gözlemlemek ve raporlamak da çok önemliydi. O yüzden çocuklarımızın, öğrencilerimizin öğretmenleriyle olan etkileşimini ve iletişimini daha iyi seviyeye getirecek bir ders platformudur bu."
Yapılan konuşmaların ardından Yalova Valisi Muammer Erol tarafından masal dersi verecek olan öğretmenlere sertifikaları verildi.

FOTOĞRAFLI

Türkiye’nin ilk 'masal öğretmenleri' Yalova’danTürkiye’nin ilk 'masal öğretmenleri' Yalova’danTürkiye’nin ilk 'masal öğretmenleri' Yalova’danTürkiye’nin ilk 'masal öğretmenleri' Yalova’dan

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