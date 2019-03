Türkiye’nin ilk ’obez market’i açıldı

Türk Böbrek Vakfı, dünya genelinde her yıl Mart ayının ikinci haftası çeşitli etkinliklerle ele alınan ‘Dünya Böbrek Günü’ için çarpıcı bir çalışmaya imza atarak sanal olarak işleyecek Obez Market açtı. ‘Obez Market ile alışveriş sepetine eklenen abur-cuburlar, fiyatlarıyla değil kalori miktarı ve şeker/tuz oranlarıyla hesaplanacak. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "Geleceğimiz olan çocuklarımız sebzelerin tadını bilmiyor. Türkiye’deki obez hastaların yüzde 60’ı 0-18 yaş aralığında" dedi.

Türk Böbrek Vakfı, dünya genelinde her yıl Mart ayının ikinci haftası çeşitli etkinliklerle ele alınan ‘Dünya Böbrek Günü’ için çarpıcı bir çalışmaya imza attı. ‘Çocuklarda Obezite’ temasının ele alındığı proje kapsamında; sanal olarak işleyecek Obez Market ile alışveriş sepetine eklenen abur-cuburlar, fiyatlarıyla değil kalori miktarı ve şeker/tuz oranlarıyla hesaplanıyor. Dikkat çekici söylemlerle yer alan ürünler; Lıkır, Şekerim, Chikolat, Çıtırtı gibi isimlerle adlandırılarak ironi yapıldı.

Bu markette nasıl para harcayacağınız değil, sağlığınızı nasıl harcadığını anlatılıyor

Her şeyin aslına uygun olarak ciddi bir hazırlık aşaması sonrasında hayata geçirildiği Obez Market projesinde amaç; Türk Böbrek Vakfı olarak, Dünya Böbrek Günü’nde her geçen gün artan çocuk obezitesine dikkat çekmek ve tüketim alışkanları konusunda farkındalık oluşturmak oldu.

Obez Market ile çocuklarda obezite konusuna alışveriş alışkanlıkları ve beslenme üzerinden dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Obezite birçok sağlık soruna neden olurken, böbrek hastalıklarının da önemli nedenlerinden biri. Türkiye’deki obez hastaların yüzde 60’ını 0-18 yaş aralığındaki çocuklar oluşturuyor. Yetersiz ve dengesiz beslenme ile olumsuz yaşam alışkanlıkları nedeniyle her geçen yıl bu sayı artıyor. Ulusal bir halk sağlığı sorunu olan obezitenin önlenmesi için ilgili bakanlıklar da çeşitli önlemler almaya başladı.