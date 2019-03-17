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Türkiye’nin ilk Otomotiv Lisesi iş garantili eğitim veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 10:16 | Son Güncelleme

BURSA'da, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nce sektöre nitelikli elemen yetiştirmek amacıyla kurulan lise, öğrencilerine iş garantili eğitim veriyor.

Tahsin AYDIN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nce sektöre nitelikli elemen yetiştirmek amacıyla kurulan lise, öğrencilerine iş garantili eğitim veriyor. Okul Müdürü Bulut, sektörel işbirlikleri sayesinde öğrencilerinin deneyim kazandıklarını söyledi. Türkiye’nin ilk ve tek otomotiv üzerine eğitim veren lisesi Bursa Otomotiv İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, sunduğu kaliteli eğitim sayesinde öğrencilerine mezun olduklarında iş bulmalarında büyük kolaylık sağlıyor. 2010 yılında eğitim vermeye başlayan ve her 4 yılda teknolojik alt yapısını yenileyen okulun müdürü Yunus Bulut, sektörel işbirlikleri sayesinde öğrencilerinin deneyim kazandıklarını belirtti. Bu okulun Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği'nce 2008 yılında otomotiv sanayinin nitelikli eleman ihtiyacının karşılamak amacıyla kurulduğunu ve 2010 yılında eğitme başlamış ilk kurum olduğunu aktaran Bulut, "Otomotiv sektörüne hitap eden 6 alanda eğitim vermektedir. Mesleki teknik eğitimde önemsediğimiz en önemli hususlardan biri de sektör, eğitim işbirliğidir. Bu işbirliğini sağladığımızda sanayiye nitelikli iş gücü ve okul için de nitelikli bir öğrenci profilini yakalamış olacağız’’ diye konuştu. 3D YAZICI ÜRETİYORLAR Okul Müdür Yardımcısı Nihal Göker de, okulun sunduğu pekçok imkan sayesinde öğrencilerinin kendilerini geliştirdiklerini belirterek, "Bugüne kadar dert kez mezun verdik. Mezunlarımızın pek çoğu otomotiv ana ve yan sanayinde iş imkanı bulabiliyor. Bu anlamda okulumuzda yürüttüğümüz pek çok proje ve protokolümüz var. Bu kapsamda gerek yurtiçi, gerek yurtdışından sanayi temsilcileriyle işbirliği yaparak öğrencilerimizin geleceğe hazır olabilmeleri için gayret içerisindeyiz. Onların hem bireysel gelişimlerini, hem teknik becerilerini endüstri 4.0’ın konuşulduğu, artık neredeyse 5.0’a geçileceğinin konuşulduğu dönemde türünün tek örneği olan okulumuzda gerçekleştirmeye ve hazırlamaya çalışıyoruz. Tüm atölye ve birimlerimizde son teknolojiye sahip makine ve ekipmanlarla eğitim gerçekleştiriyoruz. Kadromuzun da yetkinliği sayesinde bugün hem yüksek teknolojiye sahip makinelerimiz var, hem de kendimiz 3D yazıcılarımızı üretir hale geldik. Şu an 8’inci 3D yazıcımızı okulumuza kazandırdık. Bu sayede öğrencilerimizi üreten ve ürettiğini kullanabilen bireyler haline getirmek istiyoruz’’ şeklinde konuştu. ‘FABRİKA GİBİ ÇALIŞIYORUZ’ Okulun konseptinin çok farklı olduğunu belirten Göker, ‘’Lisemiz neredeyse bir fabrika gibi işliyor. Kurucumuz, her 5 yılda bir gelişen teknolojiyle birlikte teknolojik altyapımızı da yenileyerek, makine ve donanımlarımızı güçlendiriyor’’ ifadelerini kullandı.

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