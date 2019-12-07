Türkiye’nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök’ün isminin verildiği kavşak açıldı

"Özgürlüğe olan düşkünü"

Açılış töreninde konuşan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Evinde ailesini ziyaret etmek üzere gittiğimde, Ayfer’in biricik anneciği Ümmü Gülsüm teyzem, bana Ayfer’in odasını gösterdi. Dolabında en çok dikkatimi çeken ise kendi el yazısıyla yazdığı, Nazım Hikmet’in dizeleri oldu. ’Bir ağaç gibi tek ve hür ve orman gibi kardeşçesine’ dizelerinde aslında kendi ruh halini yazmış Ayfer. Özgürlüğe olan düşkünlüğü ve kardeşçe yaşama istediğini de kendi el yazısı ile, en son yazdıkları arasında gördüm. Biz bugün burada Ayfer’i 2001 yılında kaybetmiş olmanın acısını bir kez daha yüreklerimizde hissederken Ayfer Gök’ün adını bizden sonraki nesillere de öğretebilmek için, burada bu anıtın açılışını yapmak üzere bir araya geldik" dedi.

Şehit Ayfer Gök Kavşağı açılışına Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Cenk Baburşah, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, İYİ Parti İl Başkanı Faruk Erkan, Şehit Ayfer Gök’ün annesi, kız kardeşi ve yakınları katıldı.

Şehit Ayfer Gök’ün annesi Ümmü Gülsüm Gök, "Çok duygulandım. Başkanımıza çok teşekkür ederiz, güzel bir çalışma oldu" ifadelerini kullandı.

