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Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Fatih arama çalışmalarına başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 16:12 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin derin sularda petrol ve doğalgaz arayacak ilk sondaj gemisi 'Fatih', bugün Alanya 1 kuyusunda arama çalışmalarına başlıyor.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA)- TÜRKİYE'nin derin sularda petrol ve doğalgaz arayacak ilk sondaj gemisi 'Fatih', bugün Alanya 1 kuyusunda arama çalışmalarına başlıyor. 229 metre boyundaki gemide 210 personel çalışıyor. Türkiye'nin ilk ultra derin deniz sondaj gemisi Fatih, bugün akşam saatlerinde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını Alanya 1 kuyusunda gerçekleştirecek. Antalya'nın 2 mil açığında bulunan Fatih, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katılacağı program sonrası sondaj çalışmalarını, Antalya açıklarında Kıbrıs adasının batısında Türkiye'nin Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde yapacak. Fatih sondaj gemisi, Türk savaş gemilerinin koruması altında faaliyet gösterecek. 2011 Güney Kore yapımı Fatih, 6'ncı nesil olarak adlandırılıyor ve en ileri teknolojik özelliklere sahip. Fatih Sondaj Gemisi'nde, yerli-yabancı uzmanlar görev alacak. 229 metre boyunda olan Fatih, 12 bin 200 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme becerisine sahip ve aktif konumlanma teknolojisiyle donatıldı. 6'ncı jenerasyon sondaj gemisi Fatih'te iki kulede de sondaj yapabilecek ekipmanlar yer alıyor. 210 PERSONEL ÇALIŞIYOR Fatih Sondaj Gemisi, çift kuleli tasarımı sayesinde eş zamanlı 2 sondaj operasyonunu daha hızlı ve ekonomik sürdürebilmekte, deniz tabanını gözetleyebilen ve gerektiğinde hidrotermik operasyonlar yapabilen uzaktan kumanda edilebilir iki su altı robotik denizaltı aracı bünyesinde bulunduruyor. 4 lojistik vinç ve 6 operasyon vinciyle daha hızlı sondaj operasyonu yürütebiliyor. Gemide 2 helikopter ve 3 destek gemisi ile toplamda 210 personelin en hızlı şekilde transferinin gerçekleştirilebilmesine olanak sağlanıyor.

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