Türkiye'nin ilk ve tek çocuk kemik iliği merkezi 2020 yılında hizmete girecek

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de yapımı süren yeni Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi, Avrupa ve dünya kemik iliği nakli cemiyetlerinin müşterek olarak belirlediği standartlara göre merkezleri denetleyen, akredite eden ve belge veren JACEI kuruluşu tarafından akredite edilerek, Türkiye'de hizmete giren ilk ve tek çocuk kemik iliği nakli merkezi olacak. Kansere Karşı Birlikte Derneği'nin (KANKA) girişimleri ve Kayserili hayırseverlerin desteği ile geçen yıl temelleri atılan yeni ERÜ Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi'nin inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 2020 yılında tamamlanması ve aynı yıl hizmete sunulması planlanan 5 katlı ve 40 yatak kapasiteli hastanede hastalar için Avrupa ve dünya şartlarında hizmet verilmesi planlanıyor. Avrupa ve dünya kemik iliği nakli cemiyetlerinin müşterek olarak belirlediği standartlara göre merkezleri denetleyen, akredite eden ve belge veren JACEI kuruluşu tarafından da akredite edilerek Avrupa ve dünya standartlarında bir tedavi merkezi olarak tescil edilen hastane, Türkiye'de hizmete giren ilk ve tek çocuk kemik iliği nakli merkezi olacak.

'YATAK KAPASİTESİ 40'A ÇIKACAK' Mevcut 8 yatak kapasiteli ERÜ Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesi'nde görevli doktor Prof. Dr. Musa Karakükcü, inşaat çalışmaları süren hastanenin Avrupa'da önemli bir yere geleceğini bildirdi. Yeni hastanede yatak kapasitesinin 40'a çıkacağını kaydeden Karakükcü, "Türkiye'de ilk ve tek JACEI akreditasyonuna sahip merkezi olarak hizmet vermemiz sayesinde, Avrupa ve Amerika başta olmak üzere çok sayıda ülkeden hasta kabulüne başlayacağız" dedi. 'AMERİKA'DAN DAHİ HASTA BEKLİYORUZ' Hastanenin Türkiye için önemli bir prestij kaynağı olacağını ifade eden Prof. Dr. Musa Karakükcü, şöyle konuştu: "Lösemili ve lenfomalı çocuklarda güncel olarak dünyada hangi tedavi yapılabiliyorsa, aynı standartlarda bu tedaviyi Kayseri'de yapacağız. Özellikle kemik iliği nakli konusunda oldukça büyük bir kapasiteye sahip bir hastane olacak. Türkiye'nin en büyük çocuk hematoloji ve onkoloji, kemik iliği nakli hastanesi olacak. İçerisinde yaklaşık 40 tane kemik iliği nakli odası olacak ki, bu sayı Türkiye'de hiç yok. Avrupa'da birkaç yerde ve Amerika'da sayılı merkezlerde bu kadar var. Bittiği zaman sadece Türkiye için değil, Avrupa ve Amerika için de ciddi hizmet verebilecek büyük bir merkez olacak. Şu anda 8 yataklı hastanemize bile yurtdışından hastalar geliyor."