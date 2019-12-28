Türkiye’nin ilk ve tek Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi’nde 15 çeşit bitki toplanıp işleniyor

Son yıllarda tıbbi ve aromatik bitkilere ilginin dünya genelinde artmasıyla Türkiye’de ilk kez Orman Genel Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar’a kurulan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi’nde 15 çeşit bitki doğal ortamda üretilip işleniyor. Kekikten adaçayına, sarı kantaron yağından lavanta özüne kadar birçok bitkinin üretildiği ve doğal ortamda işlendiği Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi, Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğini korurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla “Bin Köye Bin Tıbbi Bahçe” çalışmaları da burada başlatılacak. Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi hakkında bilgi veren Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, merkezin 2013 yılında kurulduğunu ve Orman Genel Müdürlüğünde ilk ve tek olan bir merkez olduğuna dikkat çekti. Temel, “Burada kuruluş amacımız içinde bulunduğumuz sera gibi ortamlarda ülkemizde yetişen değişik bitkilerin burada yetiştiğini, Afyon’da yetiştiğini hatta sera ortamı oluşturulursa tüm Türkiye’de yetiştiğini göstermek ve örnek olacak çalışmalar yapmak, halkımızın, özel sektörün ufkunu açmak. Bu amaçla burayı kurduk ve şuanda çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

“Tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi artıyor”

Tıbbi ve aromatik bitkilere önemin son yıllarda bir hayli arttığını belirten Temel, “Son yıllarda tıbbi ve aromatik bitkiler çok gündem olmaya başladı. Hem ülkemizde hem dünya genelinde çok büyük milyarlarca dolarlık ihracattan, ithalattan bahsediliyor. İnsanlık kurulalıdan bu tarafa özellikle sağlık yönünde, geleneksel kullanılmasını kastediyorum. Örneğin bir nane çayı içilmesi, kekik çayı içilmesi gibi insan sağlığına çok faydalı olduğuyla ilgili algı oluşmaya başladı ve çok da büyük bir sektör. Bunların gen kaynağı da ormanlarımız. Doğal, orijinal, hakiki olanları ormanlarımız. Biz de bu nedenle ormandan topladığımız adaçayı, kekik, nane, sarı kantaron gibi bitkileri burada seralarımızda, açık alanlarda üreterek bunların elde edilecek kullanım şekillerini belli etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Bin köye bin tıbbi bahçe kurulacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bin köye bin tıbbi bahçenin kurulmasının gündemde olduğunu söyleyen Temel, “Son yıllarda Orman Genel Müdürlüğü olarak Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi diye bir daire başkanlığı kuruldu. Malum olduğu üzere orman teşkilatı odunla, tomrukla, fidan dikmeyle, ağaçların bakımını yapmayla ilgileniyordu şimdiye kadar ama son yıllarda tıbbi ve aromatik bitkilerdeki bu artışı, bu çeşitliliği görünce böyle daire başkanlığı kuruldu ve bu daire başkanlığı sayesinde de bütün ülkeye yayılacak şekilde 5 bin köye 5 bin gelir getirici orman kuruldu. Bunlar ağırlıklı badem, ceviz türü şeyler. Birde bunlara son yıllarda da ‘bin köye bin tıbbi bahçe’ kurulması gündemde. Bunlar yeni yeni konuşuluyor, Cumhurbaşkanımız açıkladı. İnşallah Afyon ve Eskişehir illerimiz bu kapsamda üzerine düşeni fazlasıyla yapacak. Bu tıbbi bahçeler kurulup halkımızın bu konudaki ihtiyaçları giderilip, sağlıklı yaşama katkı sağlamış olacak” ifadelerini kullandı.