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TÜRKİYE’NİN İLK YERDEN BESLEMELİ TRAMVAY HATTININ TEST SÜRÜŞÜNE BAŞLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 15:30 | Son Güncelleme

Türkiye’nin ilk yerden enerji beslemeli Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının test sürüşleri başladı.

İSTANBUL, (DHA)-Türkiye’nin ilk yerden enerji beslemeli Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının test sürüşleri başladı. Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Bu hattımızın özelliği Türkiye’de ilk defa enerji beslemesi havadan değil, yerden beslemeli bir hat. Yani bu hattımızda tarihi alanlardan geçerken görüntü kirliliği oluşturmama adına hiçbir direk yok. İlk defa Türkiye’de böyle bir hat var" dedi.
Türkiye’nin ilk yerden enerji beslemeli Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının test sürüşleri Balat’da başladı. 10,1 kilometrelik tramvay hattında kullanılacak olan araçlar Bursa’da üretilen yerli araçlar olacak. Tramvay hattının güzergahı boyunca tamamen katenersiz olan tramvay araçları enerjisini, iki ray arasına gömülü bir sistemden alıyor. Güzergah boyunca, görüntü kirliliği oluşturan katener enerji direkleri ve buna bağlı havai hat enerji kabloları bulunmuyor. Test sürüşü öncesinde konuşan Uysal, "18 kilometrelik Mahmutbey-Mecidiyeköy sürücüsüz metro hattı ve 10,1 kilometrelik Eminönü-Alibeyköy tramvay hattımız dahil olduğu zaman bu test sürüşleri bittiği andan itibaren İstanbul’da raylı sistem uzunluğumuz yaklaşık 261 kilometreye ulaşacak" dedi.
Test sürüşüne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın yanı sıra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Fatih Belediye Başkan adayı Mehmet Ergün Turan, Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ve Eyüpsultan Belediye Başkan adayı Deniz Köken katıldı. Test sürüşünün ardından hattın yapımında çalışan işçilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

TÜRKİYE’DE İLK
Yerli ve milli araçlarla işleyecek olan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Fatih ve Eyüpsultan ilçelerimizi boydan boya dolaşacak bu raylı sistemimizi inşa ederek inşallah Haliç’imizin güzelliğine güzellik katmış olacağız. Bu hat İstanbul’a turistik amaçla gelenler adına da geldikleri zaman o tarihi yerleri görme anlamında da bir fırsat sunmuş olacak. Bu hattımız hafif raylı sistem, tramvay. Bu hattımızın özelliği Türkiye’de ilk defa enerji beslemesi havadan değil, yerden beslemeli bir hat. Yani bu hattımızda tarihi alanlardan geçerken görüntü kirliliği oluşturmama adına hiçbir direk yok. İlk defa Türkiye’de böyle bir hat var. Bu hattımız üzerinde işleyecek olan araçlarımız yerli ve milli araçlar Türkiye’de imal edilen araçlarımız olacak" dedi.

"İSTANBUL’DA RAYLI SİSTEM UZUNLUĞUMUZ 261 KİLOMETREYE ULAŞACAK"
Mahmutbey-Mecidiyeköy ve Eminönü-Alibeyköy hatlarının uzunluğuyla birlikte İstanbul’da raylı sistem uzunluğunun 261 kilometreye çıkacağını belirten Uysal, "Bu deneme sürüşlerine başlamış olduğumuz iki hattı da dahil ettiğimiz zaman; 18 kilometrelik Mahmutbey-Mecidiyeköy sürücüsüz Metro hattı ve 10,1 kilometrelik Eminönü-Alibeyköy tramvay hattımız dahil olduğu zaman bu test sürüşleri bittiği andan itibaren İstanbul’da raylı sistem uzunluğumuz yaklaşık 261 kilometreye ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
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-Uysal'ın açıklamaları
-Test sürüşünden görüntüler
-Genel ve detaylar

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