Türkiye’nin ilk yerden beslemeli tramvay hattının test sürüşüne başlandı

İSTANBUL, (DHA) - Türkiye’nin ilk yerden enerji beslemeli Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının test sürüşleri başladı. Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal,” Bu hattımızın özelliği Türkiye’de ilk defa enerji beslemesi havadan değil, yerden beslemeli bir hat. Yani bu hattımızda tarihi alanlardan geçerken görüntü kirliliği oluşturmama adına hiçbir direk yok. İlk defa Türkiye’de böyle bir hat var” dedi.

Türkiye’nin ilk yerden enerji beslemeli Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının test sürüşleri Balat’da başladı. 10,1 kilometrelik tramvay hattında kullanılacak olan araçlar Bursa’da üretilen yerli araçlar olacak. Tramvay hattının güzergahı boyunca tamamen katenersiz olan tramvay araçları enerjisini, iki ray arasına gömülü bir sistemden alıyor. Güzergah boyunca, görüntü kirliliği oluşturan katener enerji direkleri ve buna bağlı havai hat enerji kabloları bulunmuyor. Test sürüşü öncesinde konuşan Uysal, “18 kilometrelik Mahmutbey-Mecidiyeköy sürücüsüz metro hattı ve 10,1 kilometrelik Eminönü-Alibeyköy tramvay hattımız dahil olduğu zaman bu test sürüşleri bittiği andan itibaren İstanbul’da raylı sistem uzunluğumuz yaklaşık 261 kilometreye ulaşacak” dedi.