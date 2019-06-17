Türkiye'nin İlk Yerli Savaş Uçağı Paris'te Sergilendi

Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağı "Milli Muhrip Uçağı- MMU" ilk kez Paris'te dünyanın en büyük havacılık organizasyonu Bourget Havacılık ve Uzay Fuarı'nda sergilendi. Fuar, Türkiye'nin Amerika ile yaşadığı S-400 ve F-35 tartışmalarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşen fuara Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin (TUSAŞ) katılımı büyük oldu. Fuara katılan havacılık sanayinin dünya devleri Boeing, Airbus, F-35, Rafale ise son ürünlerini sergiledi ve orta ve uzun vadeli hedeflerini açıkladı. Dünyanın en büyük havacılık fuarı Bourget Havacılık ve Uzay Fuarı 53'üncü kez sektörün büyük isimlerine ev sahipliği yapıyor. Sergiye bu yıl yeni bir rekorla 49 ülkeden 2 bin 453 firma katıldı. Dünyadan 98 ülkeden 290 delegasyonun katılacağı stratejik fuara devlet başkanları, savunma bakanları ve genel kurmay başkanları başta olmak üzere, çok sayıda askeri ve siyasi yetkili ile sivil havacılık firma temsilcileri de ilgi gösteriyor. Bourget Havaalanı'ndaki 324 bin metrekarelik alanda 17-23 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek fuara 320 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

"F35 ayarında yerli savaş uçağı” Fuarın bu yılki yıldızlarından birisi de Türkiye'nin ilk kez ürettiği "Milli Muharip Uçağı" oldu. TUSAŞ tarafından 5 ay boyunca hazırlanan birebir boyutlardaki, kokpit ve silah yuvalarının da yer aldığı maket, Paris Bourget Havacılık ve Uzay Fuarı'nda, alıcıların ve sektör temsilcilerinin dikkatine sunuldu. MMU'nün ilk kez kamuoyuna gösterildiği törene, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yerli ve yabancı askeri ve sivil konuklar ile medya mensupları ilgi gösterdi. TÜBİTAK ve ASELSAN ile birlikte çalışılarak, tüm parçalarının yerli olmasına özen gösterilen Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağının uzunluğu 19 metre, kanat açıklığı ise 12 metre. Açılışta konuşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yerli uçağın 10 sene içinde uçmasını hedeflediklerini belirterek, "uçmaya başladığında Avrupa'nın en büyük savaş uçağı olacağını" dile getirdi. Uçağın ilk uçuşunun 2025'te yapılmasını planladıklarını açıklayan Kotil, yerli uçağın, Türkiye ile Amerika arasında son günlerde tartışmaya yol açan F-35 ayarında olduğunu söyledi. Kotil, ABD, Rusya ve Çin'den sonra, Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı üretebilen 4'üncü ülke olduğuna da dikkat çekti.

Fuarda, ev sahibi Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da katıldığı açılış töreninde, Almanya, Fransa ve İspanya ortak yapımı Next Generation Fighter (NGF) adlı yeni savaş uçağı da tanıtıldı. Havacılık sektörüne çevre baskısı Tüm dünya devlerinin katıldığı fuarda bu yıl en önemli gündem, havacılık sektörünün neden olduğu çevresel kirlilik ve firmaların bu eleştirilere vereceği teknolojik yenilik ve yanıtlar olacak. Firmalar, bu alanda, yeni itme sistemleri, alternatif yakıt önerileri, yeni materyaller ve geleceğin yeni uçak modellerini sunmak için birbiri ile yarışacak. Fuar öncesinde, sivil toplum örgütleri, havacılık sektörünü dünyayı daha az kirleten modeller üretmeye ve 2050 yılında karbondioksit (CO2) salımını yüzde 50 azaltmayı hedeflemeye çağırdı. Dünyada genç neslin ayaklandığı, çevreci partilerin Avrupa seçimlerinde patlama yaptığı bir ortamda fuara giden firmalar, bu talepler karşısında ne tür önlemler alacaklarını açıkladı. Havacılık sektörü dünyayı kirleten karbondioksit salımına yüzde 2,5 oranında katkı yapıyor. Avrupa Çevre Ajansı rakamlarına göre, uçakların yaydığı CO2 miktarı diğer toplu taşım araçlarını büyük bir farkla geride bırakıyor.