HABER

Türkiye’nin İncirlik Üssü’nü Kapatması İhtimali Ne Gibi Sonuçlar Doğurur?

17.12.2019 21:41 | Son Güncelleme

ABD Kongresi’nin Ermeni soykırımı iddiasını tanıma kararı ve Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması karşılığında yaptırımlar uygulama girişimine karşı Türkiye’nin İncirlik Üssü’nü kapatmayı gündeme alması, uzmanlarca “askeri ve diplomatik açıdan sakıncalı” görülüyor

Türkiye’nin İncirlik Üssü’nü Kapatması İhtimali Ne Gibi Sonuçlar Doğurur?

ABD Kongresi’nin Ermeni soykırımı iddiasını tanıma kararı almasıyla Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması karşılığında ekonomik ve askeri yaptırımlar uygulama girişimine karşı Türkiye’nin İncirlik Üssü’nü kapatmayı gündeme alması, uzmanlarca “düşük ihtimal, askeri ve diplomatik açıdan sakıncalı” olarak yorumlandı.

ABD’de Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’nun da Ermeni soykırım iddiasını tanıma kararını kabul etmesi ve ABD Kongresi’nin gündeminde Türkiye’yi hedef alan yaptırımlar içeren tasarı hazırlıklarının bulunması, Türkiye’deki rahatsızlığı arttırdı.

Türk-Amerikan ilişkilerinde bazen muhalefet cephesi tarafından seslendirilmekte olan “Adana’daki İncirlik Üssü’nün ABD’ye kapatılması” yönündeki görüş artık hükümet cephesinde de ifade edilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce yaptığı açıklamada ABD Senatosu’nun attığı son adım nedeniyle ABD Kongresi’ne tepki göstererek, “hepsi bizim tasarrufumuzda olan kararlardır. Böyle bir kararı vermemiz gerektiği anda bu kararı alma yetkisi bize aittir. Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik’i de kapatırız. Yaptırımlar gibi tedbirlerin hayata geçirilmesi durumunda, biz de bunlara mütekabiliyet çerçevesinde gereken cevabı veririz. ABD'nin ilişkilerimizde tamiri mümkün olmayan adımlar atmaması her iki taraf için de çok önemlidir. Türkiye bir kabile devleti değildir. 780 bin kilometrekarelik ve 2 bin yılı aşkın bir tarihe sahip olan Türkiye'ye bu tür yaklaşımları reva görmek karşılıksız kalacak bir şey değildir. Bunun için de ne gerekiyorsa, mütekabiliyet esasına dayalı olarak biz bu adımları atarız. Kaldı ki biz sizinle stratejik ortağız. Biz senle NATO'da ortak değil miyiz? Beraberiz. Bu stratejik ortaklığa yakışıyor mu?” demişti.

Bunun ardından Türk-Amerikan ilişkilerinde Adana’daki İncirlik Askeri Üssü’nün ABD’ye kapatılması hamlesiyle neler olabileceği merak konusu oldu.

İncirlik Üssü’nün akıbetini sorduğumuz Kültür Üniversitesi ve Milli Güvenlik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Köni ile Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu, Türkiye’nin üssü kapatma yönünde bir karar almasını “düşük ihtimal” olarak yorumladı. Köni, bunun Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) uygun görülmeyeceği yani askeri olarak istenmeyeceği yönündeki görüşünü aktardı. Loğoğlu ise, iki ülke ilişkilerini diplomatik müzakerelerden uzaklaştırabilecek ve Türkiye’ye Avrupa ile Ortadoğu’daki ilişkileri bakımından da zarar verebilecek bir karar olacağını söyledi.

“Bu durumu diplomatik retorik olarak görüyorum”

Prof. Dr. Hasan Köni, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Adana’daki İncirlik Üssü ile Malatya’daki Kürecik Radar Üssü’nü kapatması ihtimalini Türkiye’nin savunması bakımından değerlendirmek gerektiğine işaret etti. İncirlik ve Kürecik’in Türkiye’nin savunması için kurulmuş olduğunu ve Ortadoğu bölgesiyle ilgili görevleri bulunduğunu söyleyen Köni, TSK’nın NATO sistemi dışında kalmayı arzu etmeyeceğini ve Türkiye’nin hali hazırda Rusya’yla da her konuda uyuşmadığını ifade etti. Köni, “Kürecik ve İncirlik’in kapatılması, Türkiye’nin savunmasıyla ilgili bir konu aynı zamanda. Bunlar bir takım dış görevler de alabiliyorlar, Ortadoğu konusunda. Asıl kuruluş amacı Türkiye’nin savunması. O dış görevler sonradan özel izinlerle alınıyor. Kürecik de bir NATO meselesi. Benim görebildiğim kadarıyla asker, NATO’nun dışında kalmaktan hoşnut olmayacak gibi gözüküyor. Sebebi; NATO’nun dışında kalındığında Türkiye aleyhineçok değişik gelişmeler olabilir. Öte yandan Rusya’nın, Türkiye'yle ilişkileri belli bir boyutta ancak uyuşmadığı konular da var. Zaten NATO'dan ayrı kalırsa o tür bir gücü ortaya koyması mümkün değil” dedi.

Türkiye’nin İncirlik ve Kürecik üslerini kapatmayı gündeme getirmesini ABD Kongresi’nin tutumuyla ilişkili gördüğünü vurgulayan Köni, ABD’de de Türkiye aleyhine tasarıyı hayata geçecek bir hamle gelmeyeceğini düşündüğünü anlattı. Köni, “Bunu bir karşı diplomatik retorik olarak görüyorum. Nasıl Amerikan Kongresi bu tür bir karar aldığında Amerikan derin devleti sisteme giriyor. Yani Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve Beyaz Saray devreye giriyor ve bu olay duruyor. Ermeni tasarısında da öyle olacağını tahmin ediyorum. O yüzden biraz piyasalar heyecanlanıyor. Onun dışında gerçek bir boyutta uygulama olacağını zannetmiyorum” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin NATO, Avrupa ve Ortadoğu ilişkileri olumsuz etkilenir”

Emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu da, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Türk

PARTNER Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden... Prestijli okulda rezalet! Beş öğrenciyle birden...
Denizli’de evde patlama: 1 yaralıDenizli’de evde patlama: 1 yaralı
Başkan Sayan, dolmuşta hem şoförlük yaptı hem de halkı dinlediBaşkan Sayan, dolmuşta hem şoförlük yaptı hem de halkı dinledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret için kritik rakam verildi!

Asgari ücret için kritik rakam verildi!

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

'Dramatik düşüş kesin' dedi, son anket sonuçlarını duyurdu

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

ABD'den flaş açıklama: Yönetimin pozisyonu değişmedi

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

Meteoroloji'den sis uyarısı!

Meteoroloji'den sis uyarısı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den sis uyarısı! 3 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji'den sis uyarısı!

Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu

İBB'nin çatısında intihar girişimi

İBB'nin çatısında intihar girişimi

Son dakika: Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Erdoğan ve Putin arasında kritik görüşme!

Lastiği patlayan tırın dorsesi alev alev yandı

Lastiği patladı, bir anda alev topuna döndü

Şiddet gören Zeliha'ya oğlundan acı uyarı: Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın

'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.