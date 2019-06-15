Türkiye'nin insanlık mirasına katkısı Diyarbakır'da konuşulacak

Diyarbakır'da 17-21 Haziran'da 41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık tarafından 1979'dan bu yana kesintisiz her yıl sürdürülen, yayınları ve devamlılığından dolayı dünya çapında beğeniyle takip edilen sempozyumun 41'incisi Diyarbakır'da gerçekleştirilecek.

Sempozyumda Türkiye'de kazı ve araştırma çalışmaları yürüten ABD, İtalya, Almanya, Kanada, İngiltere, Avusturya, İsviçre, Belçika, Fransa ve Japonya'dan yaklaşık 60 bilim insanı ağırlanacak.

Dicle Üniversitesi iş birliğiyle 17-21 Haziran'da düzenlenecek sempozyumda, Türkiye'de geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Türk ve uluslararası bilim insanlarınca gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, yüzey araştırmaları ve bu çalışmalarda ele geçen buluntular üzerindeki arkeometrik çalışmalara ilişkin bildiriler sunulacak.

Türkiye, kültür ve tarih zengini topraklarında gerçekleştirdiği çalışmaları bilim insanlarıyla paylaşacak.

- Misafirler bakanlık resepsiyonuyla karşılanacak