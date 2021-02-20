Türkiye’nin İpeği Diyarbakır’dan

Osmanlı döneminden beri Diyarbakır’ın önemli ürünlerinden olan ipek, hala 700 ailenin geçim kaynağı. Türkiye'de ipek kozasının yüzde 60'ı, ipek ihtiyacını ise yüzde 10’u Diyarbakır’ın Kulp ilçesinden karşılanıyor. İpek böceğinin üst dudağından çıkan salgıyla başlayan ipek üretimi 4 bin yılı aşkın süredir, oldukça geniş coğrafyanın gelir kaynağı durumunda. Milattan önce Çin’den Dünya’ya yayılan ipek, Anadolu’ya ise kimine göre Bizans döneminde kimine göre daha önce geldi. Osmanlı döneminde ise önemli ipekçilik merkezleri arasında Diyarbakır ilk sıralarda yer alıyordu. Diyarbakır’da ise ipekçilik sadece Kulp ilçesinde yapılıyor. Cumhuriyetin kuruluşundan 1990’lı yıllara kadar aralıksız süren ipek kozası üretimi, bölgedeki çatışmalar nedeniyle bir süre yapılamadı. Ancak ipek kozası üretimi bugünlerde yine revaçta. İpek böceği önce kozanın dış kısmını sonra kendi vücudunun etrafını örerek, görünmez oluyor. Eğer ipek böceği kendi haline bırakılırsa iki üç hafta içinde kelebek haline gelerek ördüğü kozayı parçalayarak dışarı çıkıyor. Bu yüzden kozayı parçalamadan kozalar sıcak suya atılır veya sıcak su buharına tutularak tırtıl öldürülür. Böylece ipek kozaları elde edilir. Bu kozalardan da tel şeklindeki ipek lifleri çıkarılıp ham ipek üretilir.

Bu üretimin yapıldığı yerlerden biri de Kulp’un Ağaçlı Köyündeki fabrika. Koza üretimi bahar aylarında yapılsa da, ipek üretimi bu aylarda da sürüyor. Depolarda tutulan kozalar, işlemlerden geçirilerek ipek elde ediliyor. Fabrika bölgede özellikle kadınlar için önemli bir gelir kapısı. Pandemi döneminde birçok kişi işini kaybedince, bu fabrikada çalışan kadınlar ailelerinin umudu oldu. VOA Türkçe’ye konuşan iki çocuk annesi Songül Tunç, fabrikanın hayatına katkısının fazla olduğunu söyledi. Tunç, “Burası bana çok şey kattı. Bir kozadan ne kadar güzel şeyler üretiyoruz, dünyanın en güzel işini yapıyoruz. Herkesin desteğini buraya bekliyoruz. İki çocuk annesiyim evimin gelirini sağlamaya çalışıyorum. Pandemiden dolayı çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Evde hasta çocuğu bırakıp buraya gelebildiysek demek ya bize bir şey katıyor” dedi. 9 yıldır ipek üretimi yapan Tahire Tunç ise evinin gelirinin fabrikaya bağlı olduğunu söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Tunç, “9 yıldır burada çalışıyorum. Pandemiden dolayı bütün gençlerimiz evde oturuyor. Biz eve bakıyoruz, evi geçindiriyoruz. 4 5 ay çalışıp, sonra evde oturmak istemiyoruz, çalışmak istiyoruz. Bize de destek olunmasını istiyoruz. Burayı evimin bir köşesi yüzü olarak görüyorum, çünkü buradan ekmek kazanıyorum” diye konuştu.