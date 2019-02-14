Türkiye’nin Irak’ın Kuzeyine Operasyonları BMGK Gündeminde

Plasschaert, Türkiye’nin sınır ötesinde düzenlediği hava saldırıları sırasında birçok sivilin de yaşamını yitirdiğini belirterek, “Gerçekleşen bu hava saldırılarında sivillerin ve sivil yerleşim bölgelerini zarar görmesinden üzüntü duyuyorum. Türkiye ve Irak hükümetleri aralarındaki bu sorunu çözmek için daha hızlı çabalar sarf etmeli. İki ülke gerçekleştirecekleri ikili görüşmelerle bu anlaşmazlığı çözüm bulmalı” dedi.

Güvenlik Konseyi toplantısında söz alan Irak’ın BM Daimi Temsilcisi Hüseyin Mohammed Bahr El Uloom da, Türkiye’nin Irak’ın egemenliğini açıkça ihlal ettiğini öne sürdü.

El Uloom, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde yer alan ‘Kürdistan’a yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü, bu durumun açıkça Irak’ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğine bir saldırı olduğunu belirterek, “Saldırıların arkasında hangi mantık olursa olsun bu durum Irak'ın egemenliğinin açıkça ihlalidir. Uluslararası hukukun ihlalidir ve iki ülkenin komşuluk ilkelerine aykırı bir durumdur. Irak ile Türkiye arasındaki komşuluk ruhuna zarar verebilecek bu saldırıları kınıyoruz” diye konuştu.

