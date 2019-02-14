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Türkiye’nin Irak’ın Kuzeyine Operasyonları BMGK Gündeminde

14.02.2019 17:44 | Son Güncelleme

Güvenlik Konseyi'ni Irak’taki son durumla ilgili bilgilendiren BM Irak Yardım Misyonu Başkanı, Türkiye’nin sınır ötesinde düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili, ''Türkiye ve Irak gerçekleştirecekleri ikili görüşmelerle bu anlaşmazlığı çözüm bulmalı” dedi

Türkiye’nin Irak’ın Kuzeyine Operasyonları BMGK Gündeminde

Birleşmiş Güvenlik Konseyi Irak’taki son durumu gündemine taşıdı. Yıllarca süren çatışmaların ardından Irak’ta bazı olumlu gelişmeler olsa da siyasi çıkmaz ve yaşanan insani krizlerin ülkede istikrarı engellediği belirtildi.

Güvenlik Konseyini Irak’taki son durumla ilgili bilgilendiren, BM Irak Yardım Misyonu UNAMI Başkanı Jeanine Hennis Plasschaert, Türkiye’nin PKK hedeflerini vurmak amacıyla Irak’ın kuzeyine düzenlediği hava saldırılarının Irak hükümeti tarafında ülkenin egemenliğinin ihlali olarak değerlendirildiğini belirtti.

Plasschaert, Türkiye’nin sınır ötesinde düzenlediği hava saldırıları sırasında birçok sivilin de yaşamını yitirdiğini belirterek, “Gerçekleşen bu hava saldırılarında sivillerin ve sivil yerleşim bölgelerini zarar görmesinden üzüntü duyuyorum. Türkiye ve Irak hükümetleri aralarındaki bu sorunu çözmek için daha hızlı çabalar sarf etmeli. İki ülke gerçekleştirecekleri ikili görüşmelerle bu anlaşmazlığı çözüm bulmalı” dedi.

‘’Türkiye’nin hava saldırıları Irak’ın egemenliğini açıkça ihlal etmektir’’

Güvenlik Konseyi toplantısında söz alan Irak’ın BM Daimi Temsilcisi Hüseyin Mohammed Bahr El Uloom da, Türkiye’nin Irak’ın egemenliğini açıkça ihlal ettiğini öne sürdü.

El Uloom, Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde yer alan ‘Kürdistan’a yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü, bu durumun açıkça Irak’ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğine bir saldırı olduğunu belirterek, “Saldırıların arkasında hangi mantık olursa olsun bu durum Irak'ın egemenliğinin açıkça ihlalidir. Uluslararası hukukun ihlalidir ve iki ülkenin komşuluk ilkelerine aykırı bir durumdur. Irak ile Türkiye arasındaki komşuluk ruhuna zarar verebilecek bu saldırıları kınıyoruz” diye konuştu.

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