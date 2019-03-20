Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadelesi sonuç verse de uzun vadeli sorunlar devam ediyor

Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) Suriye'de kontrolünde olan son toprakları yitirirken, Türkiye'deki gizli örgütlenmesi de büyük ölçüde darbe aldı.

Türkiye bir zamanlar IŞİD'e karşı yumuşak davranmakla suçlanıyordu, ama Ankara son yıllarda bu unsurları ortadan kaldırmak için geniş çaplı önlemler aldı.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türk güvenlik güçleri 2017-18'de binlerce IŞİD şüphelisini gözaltına aldı.

Bu durum IŞİD'in uyuyan hücreleri üzerinde büyük bir baskı oluşturdu; ancak uzmanlar, cihatçı ideoloji ve radikalleşmenin Türk yetkililer için uzun vadeli sorun olmaya devam ettiğini söylüyor.

IŞİD dünya çapında dikkatleri üzerine çekmeye başladığında Ankara, Türkiye üzerinden IŞİD'e katılanlara karşı kararlı bir tutum almamakla eleştiriliyordu. IŞİD Haziran 2014'te Türkiye'nin Irak'taki Musul Başkonsolosluğu'na saldırıp konsolosluk çalışanlarını 101 gün boyunca esir tuttuktan sonra da bu tutum konusundaki eleştiriler devam etti.

Rakip cihatçı gruplar ise IŞİD'i Türkiye'yi hedef almama konusunda örtülü bir anlaşma yapmış olmakla suçluyordu.