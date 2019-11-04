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Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’deki tarlalarda zehirli ota rastlanmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 16:55 | Son Güncelleme

İSTANBUL ve Tekirdağ'da çok sayıda kişinin ıspanak yemeği yedikten sonra zehirlenmesinin ardından gözler, ıspanak üretiminin önemli bölümünü karşılayan İzmir'e de çevrildi.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İSTANBUL ve Tekirdağ'da çok sayıda kişinin ıspanak yemeği yedikten sonra zehirlenmesinin ardından gözler, ıspanak üretiminin önemli bölümünü karşılayan İzmir'e de çevrildi. Ziraat Mühendisleri Odası eski Başkanı Ferdan Çiftçi, zehirlenmeye neden olduğu belirtilen güzelavrat otu ile boru otuna Menemen'deki tarlalarda pek rastlanmadığını söyledi. Ispanak tarlalarındaki zararlı otların genelde temizlendiğini ifade eden Çiftçi, bu olumsuz durumun ıspanak satışlarını etkilemeyeceğini öne sürdü.

İstanbul'daki bir fabrikada çalışan 44 kişinin yedikleri ıspanak yemeğinden zehirlenmesinin ardından, Tekirdağ'da da benzer bir durum yaşandı. Çerkezköy ilçesinde bulunan bir fabrikada ıspanak yemeği yiyen 20 kişinin daha zehirlenmesiyle gözler, ıspanak üretimin yapıldığı kentlere çevrildi. Ankara'nın Beypazarı ilçesinin ardından 45 bin ton ıspanak ile Türkiye üretiminin yüzde 30'unu karşılayan Menemen ilçesindeki tarlalarda yabancı otlar temizleniyor. Hasat zamanında da yine işçiler tarafından toplanan ıspanaklar, demetler haline getirildikten sonra oluşturulan havuzlarda yıkanıp, satılmak üzere hale götürülüyor.

Menemen'deki üreticiler, ıspanak yemeğinin içerisinde bulunan ve tüketenlerin zehirlenmesine neden olduğu belirtilen güzelavrat otu ile boru otuna Menemen'deki tarlalarda pek rastlanmadığını söyledi. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Ziraat Mühendisleri Odası eski Başkanı Ferdan Çiftçi, mutfağın vazgeçilmezlerinden biri olan aynı zamanda demir ve mineral deposu ıspanağın, zahmetli bir üretim sonucu tezgaha ulaştığını belirtti.

'ISPANAK SATIŞLARINI ETKİLEMEZ'

Menemen'de bulunan ıspanak tarlalarını incelediklerini, herhangi bir yabancı ota rastlamadıklarını vurgulayan Ferdan Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ispanak tarladan çıktıktan sonra yıkama havuzlarında yıkanıyor. İçerisinde küçük yabancı otların kalması bir nebze kabul edilebilir ancak büyük yabancı otların kalması mümkün değil. Buralarda çalışan işçilere de yemeklik ıspanakları veriliyor. Onlar bu ıspanakları tüketiyor. Güzelavrat ve boru otunun ilçede üretim alanı yok. Buralarda bu ot zaten çok yoğun olarak bulunmuyor. Zehirlenme vakalarında başka ihtimaller üzerinde de durmak lazım. Tüketici ıspanağı aldıktan sonra eve götürdüğünde iyice ayıklamalı. Güzelce temizlenmeli. Daha sonra bol su ile yıkamalı. Hatta sirkeli sudan geçirilmeli. Böylece mutfağımızda daha sağlıklı bir ıspanak yemeğini tüketmiş oluruz."

Yaşanan zehirlenme vakalarının, ıspanak satışlarını etkilemeyeceğini ifade eden Çiftçi, "Bu durum ıspanak satışlarını etkilemez. Etkilememeli de çünkü ortada sebebi belli olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Netleşmeden nihai yargıya varmak doğru değil. Ispanak zorlu koşullarda yetiştirilip satışa çıkarılıyor. Soğuk kış günlerinde hem işçiler hem de üreticiler bunu üretiyor. Kıymetini bilmek lazım aslında" diye konuştu.

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