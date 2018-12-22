"Türkiye'nin isteği ABD'nin birdenbire çekilmesi değil"

İSTANBUL (AA) - Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) Küresel Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen, "2018'de Türk Dış Politikası" başlıklı panelde, Türkiye'nin 2018 yılındaki dış politikası, küresel ve bölgesel gelişmeler etrafında tartışıldı.

Vakfın Fatih'teki merkezinde düzenlenen panelde konuşan Sabancı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Keyman, Türkiye'nin Transatlantik ilişkileri üzerinde durdu.

Dünyanın 2008’de ekonomi ve 2011'de güvenlik alanında başlayan bir küreselleşme krizi ile karşı karşıya olduğunu ve bunun çoklu kriz ile devam ettiğini belirten Keyman "Küresel bir türbülans içinde yaşıyoruz. Ekonomi, savaş, açlık hepsi bir arada." dedi.

Keyman, çoklu krizlerin aynı zaman da fırsatları da beraberinde getirdiğini vurgulayarak, yaşanan süreçte fırsattan ziyade krizlerin de devam edeceğini söyledi.

Küresel türbülansın yaşandığı bölgelerden birinin de Orta Doğu olduğunu dile getiren Keyman, şöyle konuştu:

"Türkiye dış politikası bağlamında aklımızda tutacağımız, hem küresel hem bölgesel türbülans temelinde, bunun tam merkezinde yer alan bir ülke. Bu küresel krize çözüm bulunamamasının nedenlerinden bir tanesi, bu süreçle 'Batı'nın krizi'. Modernite, kültürel, siyaset, demokrasi anlamında Batı'nın krizi eş zamanda yaşanıyor. Bu anlamda örneğin Transatlantik ilişkiler dediğimiz zaman o bağlamda da ciddi bir kriz yaşanıyor. Böyle olduğu için Türkiye de biraz yaşamakla birlikte 'Trump faktörü' denilen, demokrasinin zayıfladığı, milliyetçiliğin arttığı -ister göçmen düşmanlığı olsun, ister İslam düşmanlığı veya korkusu olsun-, içe kapanmanın Batı ülkelerinde yaşandığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç sağcı, ırkçı partilerin ve liderlerin güçlenmesine yol açıyor, İkinci Dünya Savaşına giden süreçteki gibi. Yani küreselleşme türbülansa giriyor. Küresel ve bölgesel bir türbülans altındayız."