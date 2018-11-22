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"Türkiye'nin istikrarı ve gücü Avrupa için de önemli bir katkı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 18:38 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz: - "Bu göçmen meselesinde Türkiye, Orta Doğu'da istikrarı sağlayan bir ülke konumunda olmazsa bugün Avrupa hem güvenlik sorunlarıyla hem başka insani sorunlarla daha fazla karşı karşıya kalmış olurdu. Türkiye'nin istikrarı ve gücü bir anlamda Avrupa için de önemli bir katkı"

BERLİN (AA) - AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin istikrarının ve gücünün Avrupa için de önemli bir katkı olduğunu söyledi.

Yılmaz, Almanya'nın başkenti Berlin'de AA ve TRT muhabirlerine yürüttüğü temaslar hakkında bilgi verdi.

Cevdet Almanya'da değişik makamlarla, farklı siyasi parti temsilcileriyle, bu partilerin vakıflarıyla çok yararlı görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayı sonunda Almanya'ya yaptığı resmi ziyaret sonrasında iki ülke ilişkilerinde olumlu yönde seyir olduğunu vurgulayan Yılmaz, Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier’in Türkiye'ye ziyaretiyle de ilişkilerde ekonomi boyutunun daha görünür hale geldiğini kaydetti.

Yılmaz, Almanya, Türkiye, Rusya ve Fransa'nın katılımıyla Türkiye'de düzenlenen Suriye zirvesini de hatırlatarak, bütün bu son dönemdeki ekonomik ve siyasi gelişmelerin Almanya ve Türkiye ilişkilerinde olumlu bir seyir ortaya koyduğunu vurguladı.

Almanya ve Türkiye arasında bazı konularda farklı bakış açılarının bulunduğunu belirten Yılmaz, "Gördüğüm kadarıyla muhataplarımız da Türkiye'nin önemini ve değerini görüyorlar. Marjinal birtakım kesimleri bir tarafa bırakacak olursak, istikrarlı bir Türkiye'nin hem Türkiye için hem Avrupa için önemini birçoğu görüyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstikrarlı büyüyen, güçlenen bir Türkiye'nin, Avrupa ve Almanya'nın menfaatine olduğunu yineleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

"Nitekim bu göçmen meselesinde Türkiye, Orta Doğu'da istikrarı sağlayan bir ülke konumunda olmazsa bugün Avrupa hem güvenlik sorunlarıyla hem başka insani sorunlarla daha fazla karşı karşıya kalmış olurdu. Türkiye'nin istikrarı ve gücü bir anlamda Avrupa için de önemli bir katkı. Bunu hep birlikte görüyoruz."

Yılmaz, Avrupa'nın gücü, büyüklüğü, ekonomik gelişmesi ve demokrasisinin de Türkiye için büyük bir avantaj olduğunu belirterek, Avrupa'nın Türkiye'nin önemli ticari partneri olduğunu ifade etti.

Alman medyasının Türkiye'ye yönelik tutumunu da değerlendiren Yılmaz, "Türkiye ile ilgili maalesef medyada gerçekliğimizle ilgili olmayan birtakım olumsuz algılar oluşturulduğunu biliyoruz birçok uluslararası medyada. Almanya'da da maalesef bu tablo ile karşılaşıyoruz. İnsanların gidip Türkiye'yi yerinde görmesi, medya algısı üzerinden değil de gerçekliğiyle Türkiye'yi yaşamaları bu anlamda çok çok önemli." dedi.

Medyanın oluşturduğu havanın siyasetçileri de bir ölçüde etkilediğini ifade eden Yılmaz, "Gerçekleri bilseler bile medya algısından dolayı popüler birtakım söylemlere maalesef esir olabiliyorlar zaman zaman. Türkiye'nin gerçeğini bilen insanlarla görüştüğünüz zaman çok daha makul çizgilerde bir tablo ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu algıyı mutlaka bizim dönüştürmemiz lazım. Gerçeklikle imaj arasındaki açığı daha da kapatmamız lazım. Bu yönde, olumlu yönde bir eğilimin başladığını söyleyebilirim." şeklinde konuştu.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı olarak Türkiye için önem taşıyan "farklı ülkelerdeki hem iktidar hem muhalefet partileriyle partiler arası diyalogu geliştirme"yi hedeflediklerini anlatan Yılmaz, bu kapsamda daha önce de Belçika ve Rusya'da görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Almanya'da yaşayan Türklerle de bir araya geldiklerini söyleyen Yılmaz, bu ülkede 3,5 milyon Türk kökenlinin yaşadığına işaret ederek "Bu, Türkiye-Almanya ilişkilerinde en önemli birinci başlığımız." dedi.

Yılmaz, Türklerin Almanya'da önemli konuma geldiğini, 100 bine yakın girişimcinin bulunduğunu belirtti. "Burada yaşayan insanlarımız bizim en büyük gücümüz." diyen Yılmaz, onların iki ülke arasında en güçlü köprü olduğunu vurguladı.

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AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Almanya Berlin

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