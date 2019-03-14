"Türkiye'nin istikrarını bozmak isteyenler için 31 Mart son virajdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye'nin istikrarını bozmak isteyenler için de 31 Mart son bir virajdır, son bir fırsattır. Nasıl ki biz 31 Mart sonrasını bir fırsat penceresi olarak görüyorsak, yepyeni atılımlar dönemi olarak görüyorsak, Türkiye'yi sevmeyenler de Türkiye'ye zarar verebilmek için bunu son bir fırsat olarak görüyorlar." dedi.

Yılmaz, Çamlıbel Mahallesi'nde partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışında düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Türkiye'de siyasetin 15 Temmuz sonrası yeniden tanımlandığını belirterek, 15 Temmuz'da sokaklarda kurulan ittifakın bugün yerel seçimlerde Cumhur İttifakı olarak birçok ilde sürdüğünü kaydetti.

31 Mart yerel seçimlerinin 2023'ten önce son viraj olduğunu ifade eden Yılmaz, "31 Mart'ta da Allah'ın izniyle yepyeni bir döneme başlangıç yapacağız. 31 Mart'tan sonra uzun bir süre seçim olmayacak. Bu dönem Türkiye için bir atılım dönemi olacak inşallah. Yeni bir başlangıç dönemi olacak, yeni bir bereket dönemi olacak inşallah." dedi.