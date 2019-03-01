"Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olmasını istemiyorlar"

İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 28 Şubat postmodern darbe, yargı darbesi, darbe girişimi ve ekonomik taarruza bakıldığında Türkiye'nin istikrarlı bir ülke olmasının istenmediğini belirtti.

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Kavacık Mahallesi'ni ziyaret eden Pakdemirli, kadın kooperatifinin çalışmaları hakkında bilgi aldı, ateş başında pişi yapan kadınlarla sohbet etti.

Mahalle kahvehanesinde konuşan Pakdemirli, üreticinin dertlerini çok iyi bildiğini, kendisinin de çiftçi, üretici olduğunu belirtti. Son dönemde köylerden kente göçün tartışıldığını, köylerin boşalması halinde buzdolabının da boşalacağını, gıdaya olan ihtiyacın her dönem artacağını dile getiren Pakdemirli, tarımın savunmadan daha önemli bir sektör olduğunu ve günlük siyasete alet edilmemesi gerektiğini aktardı.

Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada 7. sırada olduğunu, bunun devletin değil çiftçinin başarısı olduğunu ifade eden Pakdemirli, Kavacık'ın Cumhur İttifakı'na sahip çıktığını söyledi. Pakdemirli, şöyle konuştu: