Türkiye’nin ithal ağaca ihtiyacı var mı?

Bundan sonra Ankara’nın ağaçları yerli üreticiden gelecek. Uzmanlar da ithal ağaca ihtiyaç olmadığı görüşünde.Ankara Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeşillendirilmesi için geçmiş dönemlerdeki ithal ağaç ve bitki alımı uygulamasına son verdiğini açıkladı. DW Türkçe'ye konuşan uzmanlar da yerli üretimin yeterli olduğunu belirterek, Türkiye’nin ithal ağaca ihtiyacı olmadığına dikkat çekti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş geçen Cuma günü düzenlenen çalıştayın ardından belediyenin artık ithal ağaç alınmayacağını açıkladı. Yavaş, daha önce yaptığı açıklamalarda geçmiş dönemlerde yurt dışından tanesi 26.500 TL’ye ağaçlar alındığını belirterek, bu israfa son vereceklerini söylemişti.

DW Türkçe’nin de gördüğü 2017 yılı Mayıs ve Haziran aylarında kesilen iki ayrı faturada sarkık himalaya sediri, gürgen, meşe ile değişik bazı ağaç ve bitki türleri için yaklaşık 19 milyon TL ödendiği dikkati çekiyor.

Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yapılan bu alımlara gerekçe olarak Ankara’da ağaçların zor yetişmesini göstermiş ve “Ankara’nın havası normal şartlarda fidanın fazla yükselmesine müsaade etmez. Milletin o kadar bekleyecek vakti var mı? Elbette yok. Zamanı parayla satın almak diye bir şey var” demişti.