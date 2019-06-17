"Türkiye'nin itibarı çalındı"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimde İstanbul'da oyların çalındığı iddialarına ilişkin, "'Çaldılar' diyorlar, ortada çalınan tek şey Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası, Türkiye'nin itibarıdır." ifadesini kullandı.

CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, CHP Ekonomi ve Emek Masası üyeleri, DİSK, Lastik-İş Sendikası Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Ağbaba, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin dünyada en fazla iş cinayeti işlenen ülkelerinden biri olduğunu ve Avrupa'da birinci sırada yer aldığını" kaydetti.

İş cinayetlerinin dünyada kayıt dışılık, örgütlenme ve sendikalaşma ile ortadan kaldırılabileceğine işaret eden Ağbaba, sendikaların olduğu yerde bu sorunları ortadan kaldırmak için daha fazla sendikal örgütlülüğe ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Ağbaba, Türkiye'de iş cinayeti denildiğinde ilk akla gelenin Soma olayı olduğunu ifade ederek, "Soma'dan günümüze kadar geçen sürede bir Soma kadar maden işçisi yaşamını yitirdi. Türkiye daha önce yaşamadığı bir dönemi yaşıyor. İşsizlik rakamı rekorlar kırıyor. 8,5 milyonu aşan işsizimiz var. Görünen o ki önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.