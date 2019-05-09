Türkiye'nin iyiliği Kosovalılara ulaştı

PRİŞTİNE (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), tarih boyunca karşılıklı dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlü olduğu ülkelerin başında gelen Kosova'da, Türkiye'deki hayır sahiplerinin desteğiyle hazırlanan ramazan yardımı paketlerini dağıtıyor.
Bu yıl "Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin" sloganıyla yola çıkan vakıf gönüllüleri, Kosova'nın başkenti Priştine başta olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.
Türkiye'deki din kardeşlerinin selamını ve yardımlarını yüzlerce kilometre uzaktaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran ekipler, gıda paketlerini daha önceden tespit edilen ailelere tek tek veriyor.
Yardımlar genelde Müslümanların öğlen ve ikindi namazı sonrası yoğun olarak buluştuğu camilerin avlusunda dağıtılıyor. Yardımı alamayacak durumdaki muhtaçların paketleri ise ekipler tarafından kapılarına kadar gidilerek teslim ediliyor.
Vakıf gönüllüleri, Kosova'daki mağdur ve mazlum yetimleri de evlerinde ziyaret ederek çeşitli oyuncak ve yardım kolileri ile ramazan sevinci yaşamasına vesile oluyor.
- ''Ramazan sevinci yaşıyorlar''
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Nevzat Sabri Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın, ramazan çalışmaları kapsamında dünyada iyiliğin sesi olmak için yoğun çaba gösterdiğini söyledi.
Kosovalı Müslümanlarla ramazan sevincini paylaştıkları için mutlu olduklarını ifade eden Akın, ''Bu yıl Kosova'da 12 ayrı bölgede 600 kumanya dağıttık. Kumanya malzemeleri içerisinde 10 kilo pirinç, 5 kilo şeker, 5 litre yağ, 1'er kilo da kuru fasulye, tuz ve makarna var. Vatandaşın ihtiyaçlarında katkı sunuyoruz. Buradaki Müslümanlar da böylece ramazan sevinci yaşıyor.'' dedi.
Yardım alanlardan Mergim Enis ise Türkiye'ye destekleri için teşekkür etti.
Paketlerin kendileri için önem taşıdığını anlatan Enis, ''Benim 6 çocuğum var. Bu paket bizi 3 gün idare eder. Yardım paketleri Müslüman kardeşlerimizin bizi unutmadığının simgesidir. Allah herkesten razı olsun.'' diye konuştu.
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