Türkiye'nin jeotermal tecrübesi Tunus'a taşınıyor

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Tunus'un, yabancı yatırımcılara çok önemli teşvikler sunduğunu belirterek, jeotermal sular bakımından zengin kaynaklara sahip ülkede, en önemli Türk yatırımlarından birinin inşa edileceğini bildirdi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, jeotermal alanında yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren, önemli otel ve devre mülk yatırımları yöneten Doğan Jeotermal Grubu, Tunus’un Gabes vilayetindeki Hamma şehrinde, toplam bin daireli devre mülk sistemiyle otel, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile bir alışveriş merkezi inşa etmeye hazırlanıyor. AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ile daha önce de Hamma'ya giderek ön incelemeler yapan Doğan Jeotermal Grubu Başkanı Mehmet Ali Doğan ve beraberindeki heyet, kısa süre önce projenin detayları ve ortaklık protokolünün hazırlanması için aynı bölgeye bir ziyaret daha gerçekleştirdi. Bölgedeki incelemelerin ardından Tunus Kalkınma ve Yatırım Bakanı Ziyad el-Azari ile bir araya gelen heyettekiler, toplantıda, yatırımın detayları ve Tunus hükümetinin yabancı yatırımlara verdiği teşvik ve destekleri ele aldı.

Heyettekiler ayrıca, Tunus Varlık Fonu Başkanı Buseyna bin Yeghlane'i de ziyaret ederek projenin en hızlı biçimde hayata geçirilmesi konusundaki azim ve kararlılığı ifade etti. Tunus ziyaretinde, Türkiye'nin Kuzey Afrika'daki açılımları bağlamında taraflar arasındaki görüşmeleri de takip eden AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, projeye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Tunus arasındaki iş birliğinin önemine değinen Aktay, "Tunus, yabancı yatırımcılara çok önemli teşvikler sunan bir ülke. Bizi Tunus’a bağlayan çok önemli tarihsel ve kültürel bağlarımız var. Bayraklarımız bile neredeyse aynı. Tunus’un potansiyellerini araştırdığımızda çok güzel imkan ve fırsatların olduğunu görüyoruz." dedi. Tunus'un, jeotermal sular bakımından zengin kaynaklara sahip olduğunu ancak bu kaynakların henüz değerlendirilemediğini vurgulayan Aktay, şunları söyledi: "Bunun bir model ve tecrübe ve tabii girişim eksikliğinden kaynaklandığını düşündük. Tunus Varlık Fonu Başkanı Buseyna Hanım, Türkiye’nin bu konudaki tecrübesini biliyor. Ortak dostlarımız aracılığıyla bizim de şu anda Hattuşa Doğan Jeotermal firmasıyla Siirt’e böyle bir tesis kurmakta olduğumuzu duyarak böyle bir teklifle geldi.Tarafları buluşturduk, ortadaki fikir ve imkanların çok güzel işler yapmaya elverişli olduğuna karar verdik ve çok hızlı bir biçimde yol almaya koyulduk."