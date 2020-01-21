Türkiye’nin kabarık doğalgaz faturası

Bu, doğalgaz faturası açısından da yüksek maliyetlere işaret ediyor.Rusya ile Türkiye arasında doğrudan doğalgaz akışına imkan sağlayan TürkAkım’da vanalar açılırken kamuoyu gelen gazın fiyatlarına ilişkin detaylara odaklanmıştı. Fakat projenin kapasitesi, inşası ile ilgili birçok detay paylaşılırken sözleşmede yer alan fiyatlandırmalara ilişkin bilgiler kamuoyuna yansımadı. Enerji piyasası verilerine göre Avrupa piyasalarında bin metreküp doğalgazın fiyatı ortalama olarak 110-120 dolar seviyelerinde seyrederken Türkiye’ye gelen gazın fiyatı 250-280 dolar seviyelerinde. Başka deyişle Türkiye’ye doğalgaz yaklaşık iki kat daha maliyetli ulaşıyor. Türkiye’de seçimlerin olduğu 2019’da doğalgazdaki yüksek maliyetler konut kullanımına belli bir süre yansıtılmamıştı. Fakat seçimleri takiben doğalgaza zamlar uygulanmaya başlamıştı. Bu zamlarla sadece 2019’da doğalgaza toplamda yüzde 37’lik bir zam yapılmıştı. Gazın maliyeti vatandaşa nasıl yansıyacak? TürkAkım’la Türkiye Rusya’dan doğrudan doğalgaz tedariği imkanına kavuşurken sözleşmede indirim olup olmadığı konusunda net bir açıklama gelmedi. Enerji piyasası uzmanlarına göre TürkAkım doğalgazda Türkiye’nin arz güvenliğini sağlarken, sözleşmede herhangi bir değişikliğe neden olmadı.

Eski BOTAŞ Doğalgaz Daire Başkanı ve enerji piyasası uzmanı Arif Aktürk yeni hatla sadece gazın güzergahının değiştiğini belirtti. Aktürk, “Daha önce Rus gazı Ukrayna üzerinden Türkiye’ye ulaşıyordu. TürkAkım ile daha güvenli bir güzergah sağlanmış oldu. Fakat sözleşmede bir değişiklik söz konusu olmadı. Doğalgazın fiyatı dokuz aylık petrol ürünlerinin ortalamasına göre hesaplanıyor. Bu hesaplama yönteminin devam ettiğini söyleyebiliriz. Başka deyişle fiyatta bir değişiklik yok” ifadelerini kullandı. Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek ise hesaplamalarına göre Türkiye’ye gelen yeni gazda ancak yüzde 2’lik bir indirim beklediklerini söyledi. Dilek, “TürkAkım ile gelen gazda Bulgaristan için yüzde 5’lik bir indirim söz konusu olabilir. Fakat hesaplamalarımıza göre Türkiye için ancak yüzde 2’lik bir indirimden bahsedilebilir” dedi. "İndirim beklemek mümkün görünmüyor" Bu tablo vatandaşın doğalgaz faturası için de önemli veriler sunuyor. Türkiye’de gazın dağıtımından sorumlu kamu kuruluşu BOTAŞ, daha önce artan maliyetleri konutlara yansıtmamaya çalışmıştı. Bu süreçte kurum ciddi bir yük ile karşı karşıya kalmıştı. Seçimlerin ardından konutta doğalgaza gelen zamlarla kurumun bu yükünün biraz daha hafifletilmesi amaçlanmıştı. Uzmanların değerlendirmelerine göre önümüzdeki dönemde artan maliyetler dolayısıyla doğalgazda 2018’in sonunda açıklandığı gibi bir indirim beklenmiyor.