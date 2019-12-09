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Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 23:00 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Afganistan'a yönelik bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin konuların ele alındığı "Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci (HoA-IP) 8'inci Bakanlar Konferansı" kapsamında İstanbul'da bulunan Ertuğrul, AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Büyükelçi Ertuğrul, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Ertuğrul, haber kategorisinde Cihan Demirci'nin "Batırılan uçak", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Kabil Büyükelçisi Ertuğrul, bu tür yarışmaları düzenlediği için Anadolu Ajansına teşekkür etti.

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Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul Yılın Fotoğrafları

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