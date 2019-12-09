Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Ertuğrul: "Afganistan'ın sorunlarının çözümü için bölgesel destek gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, Afganistan'ın karşı karşıya kaldığı terör ve uyuşturucu gibi sorunlarının çözümü için bölgesel desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Büyükelçi Ertuğrul, Afganistan'a yönelik bölgesel iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin konuların ele alındığı "Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci (HoA-IP) 8'inci Bakanlar Konferansı" kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ertuğrul, "Afganistan'ın karşı karşıya kaldığı sorunlar, bir ülkenin tek başına üstesinden gelebileceği sorunlar değil. Terör ve uyuşturucu gibi Afganistan'ın sorunları için bölgesel destek ve çözümler gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bu amaçla 2011'de Afganistan'a dost ve kardeş ülke olarak Türkiye'nin bu girişimi başlattığını dile getiren Ertuğrul, "Söz konusu çerçevede güven arttırıcı tedbirlerin ele alındığı iş birliği çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalardan 7'ncisini geçen yıl tarım alanında gerçekleştirdik. Bugün 8'incisini kadının statüsünün güçlendirilmesi alanında yapacağız." dedi.